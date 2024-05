Bonifiche nell’ex discarica: «Servono due milioni di euro» 

Prosegue l’impegno dell’amministrazione comunale di Fluminimaggiore, verso l’attuazione del progetto di risanamento ambientale e messa in sicurezza dell’area del vecchio immondezzaio comunale di Sa Trua de Isparasa. La vecchia Giunta guidata dall’ex sindaco Marco Corrias, aveva presentato tempo fa alla Regione il Piano di bonifica del sito. L’attuale esecutivo presieduto dal sindaco Paolo Sanna, attende ora l’esito della valutazione di quel progetto, prima di proseguire con l’iter burocratico attraverso il rilascio delle autorizzazioni necessarie, per dare finalmente il via ai lavori.

«Sulla risoluzione dei problemi ambientali dell’area della vecchia discarica dei rifiuti solidi urbani – spiega il primo cittadino Paolo Sanna – ci siamo presi l’impegno sin dall’insediamento della nostra amministrazione comunale. Stiamo però aspettando il verdetto della Regione sugli atti compiuti da chi ci ha preceduto. Senza queste risposte non possiamo procedere sul resto, anche se posso garantire che a riguardo le interlocuzioni con l’assessorato regionale per la Difesa dell’ambiente sono costanti». Anni fa per l’esecuzione delle opere di bonifica di Sa Trua de Isparasa erano stati stanziati dalla Regione circa 250 mila euro. «Da una prima valutazione – conclude il sindaco Sanna – abbiamo stimato, che per coprire i costi dei lavori da eseguire sono necessari complessivamente almeno 2 milioni di euro. Per il momento andiamo avanti con l’iter progettuale».

