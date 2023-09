Bonifiche nella zona dell’incidente 

Il camion finito fuori strada mercoledì è ancora nel campo in cui ha terminato la sua corsa. Ieri sono iniziate le operazioni di rimozione del carico di fumi d’acciaieria destinati alla Portovesme Srl mediante un tubo d’aspirazione. Il traffico sull’importante arteria stradale è rallentato a causa dell’ingombro dei mezzi che vi operano, e il passaggio è regolato da un semaforo temporaneo. Pare che il materiale non sia fuoriuscito dal container e la situazione sia sotto controllo ma per rimuovere il mezzo ci vorranno ancora dei giorni: «Abbiamo ricevuto rassicurazioni sull’assenza di rischi per la popolazione – dice l’assessore all’Ambiente Manolo Mureddu – la pericolosità della Sp2 è data anche dal passaggio continuo di mezzi che trasportano materiali inquinanti, chiederemo verifiche per garantire la sicurezza».

RIPRODUZIONE RISERVATA