Bonifiche mancate: aperta un’indagine 

Acquisizione di delibere della Regione e anche di sentenze civili, dopo una prima ispezione (attività preliminare disposta dal procuratore Gregorio Capasso) è aperta l’indagine (a carico di ignoti) sul mancato risanamento dell’ex Arsenale di La Maddalena. Stando al poco che trapela dalla Procura di Tempio, un fascicolo scottante, di portata nazionale che parte dalla scandalosa vicenda del processo “farsa” sulle mancate bonifiche del molo Carbone. Si parla del fascicolo penale che contestava la truffa ai danni dello Stato a carico di 11 persone per i fondi spesi a La Maddalena (dopo il G8 scippato all’isola) senza alcun intervento di risanamento dello specchio acqueo. La prescrizione ha cancellato tutto prima a Tempio e poi a Roma. Non solo, il Comune di La Maddalena (che si era costituito parte civile) non ha beccato un centesimo perché non ha fatto alcuna richiesta in sede di discussione. Uno scandalo nello scandalo. E ora la Procura sta mettendo insieme i pezzi della mancata riconversione turistica dell’ex Arsenale. La Sezione di Polizia Giudiziaria della Guardia Costiera avrebbe acquisito la sentenza del Tribunale di Cagliari che ha stabilito che per l’interruzione dell’iter delle bonifiche, il Comune di La Maddalena e la Regione possono essere citati in causa. La danneggiata è la società Research Consorzio Stabile. Si tratta del soggetto che ha promosso una causa per la mancata attuazione del contratto. È il Consorzio che aveva vinto la gara d'appalto (2018) e che poi è stato estromesso. Successivamente la Regione ha tolto al Comune di La Maddalena le delega di attuatore delle bonifiche e ha affidato l’operazione alla società in house Opere e Infrastrutture per la Sardegna srl.

