«Bonifiche in ritardo, task force contro l’inquinamento» 

«Troppi ritardi nelle bonifiche. Finora è mancato il dialogo tra le istituzioni. Serve una task force che lavori per ridurre i tempi delle procedure. Queste due giornate sono state molto importanti per fare il punto sulle questioni ambientali in Sardegna». Jacopo Morrone, presidente della Commissione parlamentare ecomafie, auspica tempi rapidi per affrontare le tante emergenze ambientali nelle zone industriali e minerarie dell’Isola.

Incontro in prefettura

Dopo aver visitato Portovesme, Genna Luas, Montevecchio, Piscinas e Buggerru insieme ai deputati Gianni Lampis (Fratelli d’Italia). Maria Stefania Marino (Pd) e Pietro Lorefice (M5s) ieri mattina l’esponente della Lega ha partecipato insieme alla commissione a una serie di incontri a Cagliari in prefettura. Ha sentito il rappresentante del Governo Giuseppe Castaldo, il procuratore Rodolfo Maria Sabelli, gli assessori Rosanna Laconi (Ambiente) e Emanuele Cani (Industria), il commissario unico di Igea Salvatore Mattana, la direttrice dell’Arpas Nicoletta Ornano e il funzionario dell’Ispra Maurizio Guerra.

Le audizioni

«Il sopralluogo ci ha consentito di raccogliere tante informazioni – commenta il deputato Gianni Lampis – durante le audizioni si è parlato non solo dei siti di interesse nazionale del Sulcis Iglesiente e Guspinese, ma anche di Macchiareddu, Villacidro e San Gavino. Abbiamo chiesto all’Arpas i dati aggiornati sui campionamenti relativi alla qualità dell’aria e dell’acqua. Gli incontri ci hanno inoltre permesso di fare il punto su tutti progetti di bonifica ambientale che interessano le aree industriali ed ex minerarie». Si è parlato anche di Igea. «È nata per le bonifiche – aggiunge Lampis – ma si ritrova a gestire un grande patrimonio immobiliare, spesso in abbandono. Il commissario Salvatore Mattana ci ha parlato del nuovo piano industriale e di una serie di interventi programmati a Pozzo Casargiu ad Arbus». Anche l’assessore Emanuele Cani si è soffermato sull’Igea: «Stiamo lavorando in primis a una riorganizzazione societaria che consenta in tempi rapidi di giungere a una riqualificazione del personale, con l’obiettivo di rendere la società più competitiva anche nell’ambito delle attività di bonifica». La Commissione parlamentare ecomafie ha incontrato anche l’assessora regionale all’Ambiente Rosanna Laconi: «Ho fornito tutti i chiarimenti richiesti e ho ribadito la necessità di ingenti risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi in fase di progettazione, per i quali la Regione ha avanzato richiesta a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione», ha detto l’esponente della Giunta Todde. Nel corso delle audizioni si è parlato anche di un progetto dell’Eni per le bonifiche a San Gavino, dell’insabbiamento nel porto di Buggerru e della discarica nell’Area 5 dell’Enel a Portoscuso. «Sono stati persi quattro anni per una lunga serie di contenziosi – sottolinea Gianni Lampis – c’è una sentenza del marzo dello scorso anno. Chiediamo che venga rispettata. Insomma, ci sono numerose questioni ancora aperte. Auspichiamo una maggiore collaborazione tra tutte le istituzioni per cercare soluzioni che consentano di fare le bonifiche in tempi rapidi».

