«Bonifiche in ritardo? Anche il Comune ha le sue responsabilità» 

«“Le accuse non corrispondono al reale stato dei procedimenti - : negli ultimi anni la Regione ha garantito un impegno costante e verificabile con atti e finanziamenti concreti. Se alcuni interventi non sono ancora pienamente operativi, ciò dipende da criticità locali, non da inerzia regionale». In risposta alle dichiarazioni del sindaco di Sant’Antioco, Ignazio Locci, che sul tema delle bonifiche ha chiesto alla Regione e agli altri enti interessati che si passi dalle parole ai fatti, arriva la replica dell’assessora regionale all’Ambiente Rosanna Laconi. Su Sant’Antioco in modo particolare l’assessora procede con un dettagliato elenco. «Per l’area di Sa Barra, il Comune è stato individuato come soggetto attuatore e ha ricevuto 350 mila euro da un piano del 1993 (337 mila rendicontati); 271 mila euro di fondi ministeriali per l’analisi di rischio e progettazione; 7,29 milioni di euro dal Pnrr per la bonifica dei siti orfani. Tuttavia - precisa Laconi - rilievi tecnici e la mancata certificazione nei tempi previsti hanno imposto l’esclusione del progetto dal Piano d’azione. Il Comune ha ora candidato la proposta al Jtf». Anche per le aree adiacenti alla ex Sardamag, Rosanna Laconi chiama in causa il Comune. «Su 7,7 milioni disponibili, solo 257 mila euro sono stati rendicontati. Nessuna risposta è giunta alle richieste di aggiornamento, l’ultima di febbraio 2025. Infine, sull’area ex Baroid, è ancora sospeso un intervento da 1,5 milioni di euro, in attesa della documentazione richiesta nel 2023». Il richiamo poi alla responsabilità condivisa. «Il Sulcis ha bisogno di azioni concrete, non di polemiche - conclude - La Regione c’è, con serietà e responsabilità istituzionale».

