VaiOnline
Sant’Antioco.
19 ottobre 2025 alle 00:31

«Bonifiche in ritardo? Anche il Comune ha le sue responsabilità» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«“Le accuse non corrispondono al reale stato dei procedimenti - : negli ultimi anni la Regione ha garantito un impegno costante e verificabile con atti e finanziamenti concreti. Se alcuni interventi non sono ancora pienamente operativi, ciò dipende da criticità locali, non da inerzia regionale». In risposta alle dichiarazioni del sindaco di Sant’Antioco, Ignazio Locci, che sul tema delle bonifiche ha chiesto alla Regione e agli altri enti interessati che si passi dalle parole ai fatti, arriva la replica dell’assessora regionale all’Ambiente Rosanna Laconi. Su Sant’Antioco in modo particolare l’assessora procede con un dettagliato elenco. «Per l’area di Sa Barra, il Comune è stato individuato come soggetto attuatore e ha ricevuto 350 mila euro da un piano del 1993 (337 mila rendicontati); 271 mila euro di fondi ministeriali per l’analisi di rischio e progettazione; 7,29 milioni di euro dal Pnrr per la bonifica dei siti orfani. Tuttavia - precisa Laconi - rilievi tecnici e la mancata certificazione nei tempi previsti hanno imposto l’esclusione del progetto dal Piano d’azione. Il Comune ha ora candidato la proposta al Jtf». Anche per le aree adiacenti alla ex Sardamag, Rosanna Laconi chiama in causa il Comune. «Su 7,7 milioni disponibili, solo 257 mila euro sono stati rendicontati. Nessuna risposta è giunta alle richieste di aggiornamento, l’ultima di febbraio 2025. Infine, sull’area ex Baroid, è ancora sospeso un intervento da 1,5 milioni di euro, in attesa della documentazione richiesta nel 2023». Il richiamo poi alla responsabilità condivisa. «Il Sulcis ha bisogno di azioni concrete, non di polemiche - conclude - La Regione c’è, con serietà e responsabilità istituzionale».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Sanluri-Villacidro.

Provincia, tre vice  per un presidente: tensioni sulla nomina

De Fanti: la scelta può attendere Urpi: l’incarico va al centrodestra 
Santina Ravì
Calcio.

Cagliari, c’è il Bologna

l Gaggini, Spignesi
Emigrati

Il congresso dei veleni: i Circoli sardi divisi su voto e regolamenti

Modifiche allo statuto, fischi e mugugni L’assessora: «Clima incandescente» 
Caterina Fiori
Regione

Decadenza, si accende lo scontro politico

Pittalis: «Partita ancora in corso, nulla è scontato». Comandini: «Le sentenze si rispettano» 
Lorenzo Piras
Cronaca

Minorenne accoltellato a Cagliari, è grave in ospedale

Sangue alla Marina nel cuore della movida del sabato: all’origine dell’aggressione ci sarebbe una lite  
Volontariato

«Ragazzi bussate alle nostre porte»

La missione della Diocesi e di Stefano Arduini per un impegno politico, attivo e giovane 
Valeria Pinna
La storia

«Un anno senza Ale: a darmi forza sono le nostre figlie»

Azzurra, la compagna del giovane ucciso ad Assemini un anno fa 
Marco Noce
Governo

Manovra, ultimi ritocchi sulle banche

Lega, attacco agli istituti di credito: «Incredibile, si lamentano per contributi doverosi» 
La paura

Ranucci pedinato prima dell’attentato

Si indaga negli ambienti dell’estrema destra, del tifo ultras e della mafia degli appalti 