«Bonifiche, basta rinvii: i soldi ci sono» 

«Ci sono 56 milioni per le bonifiche a Montevecchio di Ponente. Basta con i rinvii». Il deputato di Arbus Gianni Lampis ha suonato la sveglia a Igea durante l’incontro che si è svolto ieri sera in prefettura a Cagliari per fare il punto sulle bonifiche (finora mancate) dell’ex compendio minerario tra Guspini e Arbus, teatro undici mesi fa della piena del rio Irvi che ha trascinato sulla splendida spiaggia di Piscinas i veleni di pozzo Sanna. Un confronto tra una delegazione dell’ottava commissione “Ambiente, territorio e lavori pubblici” della Camera dei deputati composta da Silvio Lai, Dario Iaia, Francesca Ghirra, Dario Giagoni e Susanna Cherchi e presieduta da Lampis, il capo dipartimento Sviluppo sostenibile Laura D’Aprile, la presidente della Regione Alessandra Todde, gli assessori dell’Industria e dell’Ambiente, Emanuele Cani e Rosanna Laconi, l’amministratore unico di Igea, Salvatore Mattana, la direttrice dell’Arpas Nicoletta Vannina, l’amministratore della Provincia del Medio Campidano Roberto Cadeddu e i sindaci di Arbus e Guspini, Paolo Salis e Giuseppe De Fanti.

I tempi

All’amministratore di Igea, Salvatore Mattana, che ha chiesto 170 giorni per mandare avanti la pratica visto che fin dal conferimento del suo incarico, nell’agosto scorso, ha fatto i conti con la carenza in organico e i bilanci, Lampis ha replicato fissando già una verifica per giugno e spiegando che «il territorio del guspinese e dell’arburese non farà da cavia per il rilancio della società. Qui si attende da dieci anni che questo progetto venga attuato e ogni volta si ricomincia daccapo. Ora basta, se il progetto non andrà avanti si dovrà procedere al commissariamento».

I fondi

A sollecitare tempi rapidi anche la presidente Todde che ha detto: «Per il progetto di bonifica del suolo ci sono 56 milioni di cui 26 arrivano dai fondi del Ministero e 30 sono a valere sull’accordo sviluppo e coesione firmata da Governo e Regione. Per la bonifica del rio Irvi si passa dai 400 mila euro inizialmente stanziati dalla Regione ai necessari un milione 100 mila euro, anche in questo caso i soldi possono essere messi subito nella disponibilità di Igea. Non ci sono problemi di risorse, ma di spendita».

I sindaci

Sulla vicenda si sono espressi anche i sindaci dei due Comuni coinvolti. «Basta con i tempi ballerini, bisogna fare il più in fretta possibile», è l’esortazione di Paolo Salis. «Nonostante le perplessità sul progetto per il pompaggio, parteciperò a tutti gli incontri e farò di tutto perché si vada avanti», ha detto, invece, Giuseppe De Fanti.

Oggi la delegazione con il prefetto Giuseppe Castaldo farà un sopralluogo per verificare la situazione: da Montevecchio e ancora più giù, seguendo il corso di rio Irvi fino alle dune di Piscinas.

