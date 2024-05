Scatta l’operazione anti blatte a Selargius. Oltre 10 le strade coinvolte nelle disinfestazioni programmate dal Comune e Proservice. Il 7 maggio - dalle 8,30 alle 11,30 - interventi in via Roma, via Sardegna, via Cambosu, via Londra, in via Padova e via Cavour. Il 10 maggio, stesso orario, in via delle Ortensie, via Firenze, via Buonarroti. E ancora: in piazza Maria Vergine Assunta - nel tratto tra le vie Pisacane e San Lussorio - e in via Brunelleschi.

