Bonifiche al palo, fermate da ritardi e dalla burocrazia 

Gli sgomberi nella maxi discarica, a ottobre 2021, avrebbero dovuto aprire la strada alla bonifica e poi alla realizzazione del parco urbano da 18 milioni: un progetto che prevede il risanamento di un’area marginale e la riconfigurazione dell’accessibilità motorizzata, ciclo-pedonale e della sosta, rafforzando l’intermodalità della stazione ferroviaria Santa Gilla. Invece in via San Paolo crescono nuove discariche: nonostante il blitz dei carabinieri del nucleo investigativo forestale e della polizia locale, di una decina di giorni fa, continuano ad accumularsi nuovi rifiuti, degrado e sporcizia.

Non c’è pace per questo pezzo di periferia vasto 18 ettari. A gennaio di quest'anno si sarebbero dovuti concludere i lavori di pulizia e sarebbero dovuti iniziare gli interventi di riqualificazione. Ma di ruspe e operai non c’è traccia. La bonifica, che dopo i primi ritardi legati ai risultati dell’appalto (per un ricorso al Tar), era poi partita imprimendo un’accelerazione alla rimozione di rifiuti e macerie dai terreni, scontrandosi però con una burocrazia legata a un diritto di usucapione. «Siamo in attesa che le persone che vantavano quel diritto liberino gli stabili occupati», dice Gabriella Deidda, assessora ai Lavori pubblici, «subito dopo riprenderemo con le attività di bonifica». ( ma. mad. )

