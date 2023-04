«Bonificate subito i terreni inquinati» 

Particolare non secondario: nella vicenda giudiziaria il proprietario della Fluorsid (e del Cagliari Calcio) Tommaso Giulini, è stato ritenuto dalla Procura estraneo al processo produttivo dell’industria di Macchiareddu.

La sentenza pronunciata dal giudice Giampaolo Casula il 25 luglio del 2019 concedeva l’attenuante generica del “ravvedimento oneroso” agli imputati: Michele Lavanga, 60 anni di Cagliari (amministratore delegato Fluorsid e direttore dello stabilimento di Assemini); Sandro Cossu, 64 anni di Cagliari (dirigente responsabile della Sicurezza e Ambiente della Fluorsid); Alessio Farci, 50 anni di Cagliari (responsabile della produzione dei sottoprodotti della Fluorsid); Giancarlo Lecis, 64 anni di Assemini (tecnico della Fluorsid), Armando Benvenuto Bollani di Lonato (nel frattempo deceduto, titolare di varie società di logistica che lavoravano per conto della Fluorsid ); Marcello Pitzalis, 49 anni di Cagliari (dipendente della Ineco del gruppo Bollani); Lopukas Plakopitis, 42 anni di Larissa, Grecia (dirigente responsabile commerciale dei sottoprodotti Fluorsid); Simone Nonnis, 49 anni, di Quartu (dipendente della Ineco del gruppo Bollani); Pasquale Lavanga, 89 anni di Trevico (presidente del Consiglio di amministrazione della Fluorsid); Giuseppe Steriti (funzionario qualità-ambiente e sicurezza della Fluorsid) e Mario Deiana (responsabile della logistica dell’impianto Fluorsid).

L’indagine della Procura di Cagliari sul presunto disastro ambientale collegato alle attività dell’industria di Macchiareddu si era conclusa nel 2019 con undici patteggiamenti: un anno e undici mesi di reclusione e sette mila euro di multa a chi, a vario titolo, era accusato di aver disperso nell’aria polveri inquinanti (tra le altre, fluoruri, solfati e calcio); di aver nascosto sottoterra in diverse aree della zona di Macchiareddu, nella discarica di Su Pillari ad Assemini e nell’ex cava di Tistivillu di Monastir ingenti quantitativi di rifiuti industriali; di aver sversato fanghi nella laguna di Santa Gilla, ambiente naturale di straordinario interesse naturalistico e fondamentale anche per i pescatori dell’intera area del Cagliaritano.

Si riapre il caso della Fluorsid di Macchiareddu e dell’inquinamento ambientale. Il Corpo forestale ha inoltrato a ministero dell’Ambiente (competente per i siti industriali nazionali), ai Comuni di Assemini, Uta e Monastir, alla Città metropolitana, all’assessorato regionale all’Ambiente e alla Procura una lettera con la quale si sollecita l’avvio della bonifica prevista per legge e stabilita nella sentenza pronunciata al Tribunale penale di Cagliari tre anni fa.

L’attenuante

La questione si è riaperta perché “ravvedimento oneroso” significa che gli undici imputati ammessi al patteggiamento si erano impegnati davanti al Tribunale di Cagliari a bonificare le zone che, secondo i giudici, con la loro condotta avevano danneggiato dal punto di vista ambientale. A tre anni da quella sentenza tutto è fermo, secondo la Forestale. Addirittura la gran parte dei terreni compromessi dal punto di vista ambientale (circa 30 ettari tra Assemini e Uta a Macchiareddu più la discarica di Monastir) è ancora sotto sequestro penale: chi doveva avviare le bonifiche (stima dell’intervento, circa 20 milioni di euro) non ha ancora neppure chiesto il dissequestro fondamentale per l’avvio dei lavori, a parte qualche eccezione (il Cacip, i titolari delle discariche di Su Pillari e la stessa Fluorsid per i terreni a ridosso dello stabilimento, quelli di Terrasili ad Assemini).

Stando a quando risulta agli investigatori della Forestale, le bonifiche realizzate hanno interessato soltanto il perimetro dello stabilimento di Macchiareddu e poco altro: sono stati costruiti capannoni e nastri trasportatori per lavorare al coperto il materiale volatile che in precedenza, secondo le risultanze del procedimento penale, avrebbero inquinato una vasta area a Macchiareddu. Tutto tace per gli altri terreni, alcuni di proprietà del Cacip, altri di diversi privati danneggiati dall’inquinamento.

I documenti

La cronaca di questi giorni è tutta documentale. Dopo la lettera dei ranger, firmata dal comandante del nucleo investigativo provinciale Fabrizio Madeddu, il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha risposto assegnando alla Città metropolitana il compito di individuare i responsabili dell’inquinamento. Di diverso parere il responsabile del settore ambiente della Città metropolitana di Cagliari, Lamberto Tomasi: «La competenza è in capo al ministero dell’Ambiente».

Più pratica la sindaca di Monastir, Luisa Murru: dopo aver ottenuto un parere legale, ha inviato una formale diffida a provvedere immediatamente alla bonifica dell’ex cava di Tistivillu agli undici imputati che hanno patteggiato la condanna tre anni fa. Mentre il Comune di Assemini, a firma del commissario straordinario Bruno Carcangiu, è andato oltre e ha diffidato la Fluorsid a provvedere ai lavori. Uta? Il caso è ancora all’esame dell’amministrazione comunale.

