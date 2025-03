«Bonificate le aree inquinate entro un mese» 

Il sindaco di Assemini Mario Puddu ha firmato tre giorni fa un’ordinanza nella quale dà tempo un mese per effettuare la bonifica «da rifiuti speciali pericolosi e non depositati in alcune aree sotto sequestro nel territorio comunale». Il 4 marzo invece, uno degli ultimi atti firmati dalla dimissionaria sindaca di Monastir Luisa Murru è stato un esposto denuncia inoltrato ai carabinieri della stazione del paese e alla Procura della Repubblica «per presunta mancata bonifica di una ex cava». In entrambi i documenti ci si riferisce alla Fluorsid, la fabbrica leader in campo internazionale nella produzione di derivati dal fluoro.

I rilievi

In particolare il riferimento è alla sentenza pronunciata il 25 luglio del 2019 dal Tribunale di Cagliari: undici tra dirigenti dello stabilimento di Macchiareddu e titolari e dipendenti di ditte esterne avevano patteggiato un anno e undici mesi di carcere (pena sospesa con la condizionale) per disastro ambientale e inquinamento con l’attenuante del cosiddetto “ravvedimento operoso”, cioè dell’impegno a bonificare le aree inquinate attorno allo stabilimento di Assemini e in una cava a Monastir dove erano stati trasportati materiali ritenuti pericolosi per l’ambiente.

A distanza di cinque anni e mezzo dalla sentenza, stando agli atti firmati dai sindaci di Assemini e Monastir, la bonifica (costo stimato attorno ai venti milioni di euro, si legge) non sarebbe stata effettuata. Secondo la Forestale, braccio operativo dell’indagine della Procura partita dalla denuncia di alcuni allevatori che pascolavano le pecore tra Assemin ie Capoterra, «le bonifiche realizzate hanno interessato soltanto il perimetro dello stabilimento di Macchiareddu: sono stati costruiti capannoni e nastri trasportatori per lavorare al coperto il materiale volatile che in precedenza, secondo le risultanze del procedimento penale, avrebbero inquinato una vasta area a Macchiareddu». Tutto tace per gli altri terreni, alcuni di proprietà del Cacip, altri di diversi privati danneggiati dall’inquinamento.

Il punto

Il sindaco di Assemini Mario Puddu ha indirizzato l’ordinanza che sollecita le bonifiche ambientali alle undici persone che hanno patteggiato la condanna nel luglio del 2019 (tra i quali non compare Tommaso Giulini, a capo della holding che controlla la Fluorsid e proprietario del Cagliari calcio, ritenuto dalla Procura estraneo al ciclo produttivo dello stabilimento). C’è tempo un mese. I destinatari dell’ordinanza entro 30 giorni hanno la possibilità di impugnarla davanti ai giudici del Tar.

Ex cava

L’ex sindaca di Monastir Luisa Murru invece chiede ai carabinieri e alla Procura di verificare «se effettivamente sono state effettuate le bonifiche dell’ex cava Bollano dove - stando alla sentenza di patteggiamento – sarebbero stati smaltiti senza le autorizzazioni rifiuti speciali».

