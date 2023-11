«Bonificate la casa dell’accumulatrice seriale» 

Per anni è stata l’incubo di un condominio signorile ai piedi di Monte Urpinu. Nel suo appartamento c’era di tutto, giornali, cassette e ogni oggetto che trovava in strada mentre girovagava per le vie del quartiere con il suo trolley. Cento metri quadri talmente stracolmi di cianfrusaglie inutilizzabili che era diventato impossibile anche entrare. Poi il ricovero della donna in una struttura e gli operai mandati dal Comune per lo sgombero, che però non è mai stato concluso e anche oggi nell’appartamento accedere è impossibile. Un grave problema per le 15 famiglie che vivono nello stabile per le quali si prospetta un altro inverno al freddo: un tubo rotto nella proprietà della donna impedisce l’entrata in funzione del riscaldamento condominiale.

La storia

Il comportamento della donna, una 60enne, da anni si scontrava con il resto degli inquilini che mal sopportavano quella situazione di degrado e abbandono. Esasperati avevano inondato di pec Comune, Asl, Ats, Polizia locale e Vigili del fuoco. «La situazione si aggravava di giorno in giorno, la signora non aveva spazio in casa e dormiva nel pianerottolo. Faceva i bisogni in uno scantinato destinato al ricovero degli attrezzi delle donne delle pulizie, tanto che siamo stati costretti a chiuderlo con una rete metallica», racconta l’avvocato Gian Paolo Fiorentino. «Un grave pregiudizio per l’igiene e la sanità dei residenti». Gli appelli, le richieste d’aiuto e i rimpalli di responsabilità tra Asl e Comune sono rimasti inascoltati per 5 anni. Come ultima possibilità gli inquilini avevano tentato anche la carta della Procura della Repubblica.

La falsa svolta

Tutto sembrava essersi risolto a metà giugno, quando «un’impresa di traslochi ha iniziato le operazioni di sgombero dell’appartamento», dice l’avvocato Fiorentino. Non è tutto, per quanto riguarda la donna su «istanza dei Servizi Sociali dello stesso Comune, il Tribunale aveva nominato l’avvocata Silvia Cabras, di Monserrato, amministratrice di sostegno alla proprietaria- accumulatrice, che era stata allontanata definitivamente e, presumibilmente, ricoverata in struttura comunale». I guai, però, non erano finiti. «Dopo due giornate di lavoro l’impresa aveva interrotto le operazioni, motivando lo stop con il fatto che la somma stanziata dal Comune non avrebbe consentito la prosecuzione. Ci hanno detto – precisa Fiorentino - che per completare la bonifica erano necessari altri 20.000 euro. Ci hanno promesso un intervento rapido, ma per il momento solo chiacchiere». Di fatto gli operai erano riusciti a liberare solo l’ingresso.

L’inverno al freddo

Per le 15 famiglie di Monte Urpinu si preannuncia un inverno al gelo. «A distanza di oltre 4 mesi la situazione è rimasta tale, e conseguentemente a oggi non risulta possibile per i tecnici del condominio procedere alla riparazione della tubazione dell’impianto di riscaldamento centralizzato posto che la perdita risulta localizzata all’interno della zona inaccessibile dell’appartamento della donna». I condomini, molti di loro anziani, non sanno più a che santo rivolgersi per la risoluzione del problema.

L’assessora

Viviana Lantini è l’assessora comunale ai Servizi sociali. «Conosciamo perfettamente la situazione. La signora è sotto la nostra tutela. Per quanto riguarda lo sgombero – precisa l’assessora – siamo stati costretti a revocare l’incarico all’impresa per gravi inadempienze. La determina per l’affidamento dello sgombero a una nuova ditta è già stato firmato e nei prossimi giorni sarà completata la pulizia dell’appartamento». (a. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA