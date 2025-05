Bonificata l’area accanto al parco Atzeni 

Pulizia straordinaria con sfalcio delle erbacce nel piazzale adiacente al parco Atzeni: l’amministrazione di Quartucciu ha così accolto l’appello dei residenti che chiedevano la pulizia di quell’area abbandonata. «Stiamo risolvendo gli ultimi adempimenti burocratici e quell'area verrà immediatamente ripulita e poi messa in sicurezza», aveva assicurato l’assessore Carlo Secci. Così è stato: è stata tagliata la vegetazione spontanea e portati via i rifiuti. L’area di 7000 metri quadrati tra via Pertini, via delle Serre e via Segni, è stata oggetto di una sentenza del Tar la scorsa settimana: i giudici avevano infatti respinto il ricorso della cooperativa Cento, e dato quindi ragione al Comune, confermando la decadenza della convenzione urbanistica stipulata nel 1993 e di fatto mai concretizzata. Ora, dopo alcuni passaggi burocratici, sarò riqualificata e andrà a completare e ampliare il parco Atzeni.

RIPRODUZIONE RISERVATA