Tortolì.
27 settembre 2025 alle 00:22

Bonificata la discarica sotto la torre 

Maurizio Lorrai si è calato giù per la scarpata per recuperare rifiuti ingombranti abbandonati tra la vegetazione. Dal costone di San Gemiliano, ai piedi della torre, il capitano della compagnia barracellare di Tortolì ha recuperato, con l’ausilio della sua squadra, brandelli di un’imbarcazione in vetroresina e una vecchia cucina. L’operazione, pianificata nel rispetto dei criteri di sicurezza, è stata effettuata giovedì pomeriggio, in un tratto impervio e in parte inaccessibile per la fittissima presenza di piante di fico d’India e ginestre spinose. Il recupero è avvenuto anche con l’impiego del nuovo mezzo della compagnia. La Toyota Hilux è capace di operare anche nelle situazioni più critiche. È dotata di trazione integrale con marce ridotte e bloccaggio differenziale, verricello elettromeccanico, faro di ispezione a led con comando interno, lampeggianti e sirena. A bordo è installato un modulo antincendio scarrabile da 450 litri con tubo da 80 metri, avvolginaspo elettrico e dispositivo per l’utilizzo di schiumogeno, strumenti che garantiranno tempestività ed efficacia negli interventi. È il nuovo mezzo in dotazione alla compagnia barracellare di Tortolì. La sicurezza della comunità si rafforza grazie all’arrivo del pick-up fuoristrada, acquistato con contributo regionale, destinato al servizio antincendio e al presidio del territorio. La consegna è avvenuta mercoledì in Comune, alla presenza, fra gli altri, del sindaco, Marcello Ladu, dell’assessore alla Protezione civile, Fausto Mascia, e del comandante della stazione forestale di Tortolì, Giorgio Usai. (ro. se.)

