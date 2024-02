Bonificata la discarica in via Don Milani 

Con la rimozione dei rifiuti abbandonati in via Don Milani, alla periferia sud di Dolianova, sono iniziate le bonifiche ambientali delle aree degradate per i quali il Comune ha ricevuto un contributo straordinario dalla Regione di 70mila euro. Sono stati recuperati plastica, pneumatici, vetro e metalli che verranno smaltiti in centri specializzati. Il progetto prevede altri sette interventi in campagna e in altre aree vicine al centro abitato (tra le tante segnalate) dove sono presenti maggiori quantità di rifiuti, anche pericolosi.

Per contrastare questo crescente fenomeno di inciviltà e incuria, il Comune intende predisporre un sistema di monitoraggio che agisca come deterrente senza escludere l’uso di telecamere e foto-trappole. Nei mesi scorsi, grazie alla collaborazione di diverse associazioni di volontariato, sono state organizzate due giornate di sensibilizzazione ambientale con la rimozione della spazzatura in due siti alla periferia del paese. (c. z.)

RIPRODUZIONE RISERVATA