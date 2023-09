Bonifica rifiuti, costi triplicati 

Decine di discariche - concentrate nelle zone periferiche della città - e sempre più risorse pubbliche spese per ripulire il territorio dalle distese di rifiuti, in alcuni casi anche pericolosi con tanto di denunce e indagini in corso. Lo conferma la posta in bilancio decisa dal Comune per il 2023: 150mila euro, fra costi di bonifica, trasporto e smaltimento dei rifiuti, di fatto oltre centomila euro in più rispetto allo scorso anno. «Un fenomeno allarmante a Quartu come in tutta l’Isola», commenta il sindaco Graziano Milia che - oltre a telecamere e multe - propone un aggiornamento del sistema di raccolta differenziata regionale.

La mappa

Le zone prese di mira sono sempre le solite: dalla strada comunale Is Arenas ai margini del lago Simbirizzi. Sino a via Galvani, lungo la strada del Forzorio, in via degli Anthurium, in via Pusceddu, via Picci, in zona Padre Attanasio, e nelle località Mar delle Antille e Niu Crobu. Fra le zone bonificate di recente ci sono anche quelle di Scoa Moentis-Su Pau, Sa Cora, via Cubeddu, Rio Cuba e Molentargius. Siti che vengono ripuliti più volte all’anno, ma dove puntualmente i cumuli di rifiuti ricompaiono poco dopo la pulizia.

Lo scorso maggio è partita l’ennesima bonifica di oltre venti località quartesi prese di mira, costata 23mila euro. Ulteriori risorse del bilancio comunale, come risulta da un recente report stilato dall’assessorato all’Ambiente: la previsione di spesa è di 100mila euro per il ritiro e il trasporto, 50mila per lo smaltimento, con quasi 60mila euro già spesi. Costi quasi triplicati se rapportati a quelli sostenuti nel 2022: 25mila per le bonifiche, 15mila per lo smaltimento dei rifiuti.

Emergenza

Fenomeno allarmante. «Si sta intervenendo con telecamere e sanzioni, ma non basta», sostiene il sindaco Milia: «Non c’è periferia o parte nascosta delle città che non conoscano questo problema, con dei costi enormi». Poi il riferimento al conferimento in discarica che per legge deve essere autorizzato. «Tanti piccoli trasportatori che prima conferivano, pagando regolarmente, ora non lo possono fare e di fatto si liberano dei rifiuti dove capita. Persone che vengono multate, ma ormai è una cosa talmente diffusa ovunque e difficilmente controllabile.

«Forse è arrivato il momento di ridiscutere sull'attuale sistema di raccolta», aggiunge Milia, «nessuno vuole tornare indietro sulla differenziata, ma alcune cose andrebbero aggiornate: penso alla possibilità, come già succede in altri Paesi europei, di conferire due sacchetti, uno di differenziata che viene smistato in un centro apposito e l’altro di indifferenziata che finisce in discarica», conclude ipotizzando una revisione della legge nazionale del 2006 «e in parte delle normative regionali».

