Sant’Antioco.
Bonifica ex Sardamag, il Comune reclama 25 milioni  per un futuro più pulito 

Sant’Antioco attende 25 milioni di euro per la bonifica delle aree ex Sardamag: «Occasione irripetibile», secondo il sindaco Ignazio Locci. L’importo è stato stimato dagli esperti e basterebbe a riportare quella zona allo stato originale. L’occasione arriva dal fondo per lo Sviluppo e la coesione 2021–2027, con cui il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica ha destinato 280 milioni di euro alla bonifica dei siti contaminati in tutta Italia, a cui si aggiungono 168 milioni di cofinanziamenti pubblici e privati. Ai siti di interesse nazionale del Sulcis Iglesiente Guspinese, andranno 74 milioni, e il Comune di Sant’Antioco chiede che una parte consistente, appunto 25 milioni, venga destinata proprio alla bonifica delle aree ex Sardamag.

«Quei terreni – ha detto Locci – un tempo ospitavano la fabbrica di ossido di magnesio, simbolo di un passato industriale ormai lontano. Dopo decenni di attese, progetti e rinvii una ferita ambientale aperta da oltre trent’anni alle porte del paese potrebbe essere finalmente sanata definitivamente. È tempo di passare dalle carte ai fatti».

La progettazione è già conclusa e ora si attende che la Regione assegni le risorse a Igea, proprietaria dei terreni.

Il risanamento aprirebbe la strada a una vera rigenerazione urbana, restituendo decoro all’ingresso del centro abitato e valore a un’area oggi degradata. «Come ha ricordato il viceministro Vannia Gava – conclude il sindaco – bonificare significa restituire valore ai territori, migliorare la qualità della vita e trasformare le criticità ambientali in opportunità di sviluppo».

