Bonifica dimenticata a Sant’Antioco nell’area ex Sardamag 

«C’è una aspettativa storica - dice il sindaco Ignazio Locci - occorre ricucire il centro urbano a quelle aree che rappresentano la nostra “comunicazione” con il Golfo di Palmas. La speranza è che Igea, proprietaria delle aree non si sia dimenticata della propria missione perchè è passato davvero troppo tempo. Il Comune – aggiunge il primo cittadino – ha fatto la sua parte dicendo con chiarezza quale è la sua destinazione urbanistica con il Puc, ora la palla è decisamente su Igea. Sia chiaro che oltre la bonifica e i grandi progetti, occorre garantire la sicurezza dei luoghi, quindi anche i piccoli interventi come quelli necessari sui capannoni rimasti».

Recuperare quei terreni è dovere della Regione, più precisamente dell’assessorato all’industria: su questo non ha dubbi nemmeno l’amministratore dell’Igea, Michele Caria che dell’argomento però preferisce non parlare, nonostante l’azienda da lui amministrata sia la proprietaria dell’area e anche dell’unico progetto di bonifica esistente ma mai attuato. «Non posso rilasciare dichiarazioni, l’Igea è della Regione - dice Caria – L’unica cosa che posso assicurare è un intervento di sicurezza sui fabbricati che non fa parte del progetto di bonifica. È previsto un intervento specifico che avrà tempi brevi in quanto, di nostra iniziativa e con fondi dell’assessorato all’ industria già esistenti. È prevista sia la rimozione dell’amianto che la demolizione dei fabbricati». Tutto resta fermo quindi in merito alla tanto auspicata bonifica, più volte tema elettorale di chi si è candidato, nelle diverse liste, alla guida della città. La fabbrica, abbandonata dai privati del lontanissimo 1993, passò poi nelle mani della Regione con diversi passaggi attraverso società controllate per arrivare alla definitiva chiusura. Nel 2011 a suon di tromba si annunciarono le bonifiche a cura della Progemisa. Oggi invece cambia il titolare ma non la sostanza: di bonifica nemmeno l’ombra e dall’assessorato si limitano a dire «non ci sono novità in merito».

È una bonifica dimenticata quella dell’area dove sorgeva l’ex stabilimento Sardamag di Sant’Antioco, la fabbrica che produceva ossido di magnesio dall'acqua di mare utilizzato per la fabbricazione di mattoni refrattari. Dopo la chiusura sono rimasti veleni e edifici che un progetto di bonifica avrebbe dovuto far sparire in nome di uno sviluppo alternativo – possibilmente sul fronte turistico-ricettivo- di un’area vastissima all’ingresso di Sant’Antioco.

La fabbrica

Il Comune

Le polemiche

L’ultima modifica al progetto si registra nel 2020 con un adeguamento fatto fare da Igea per 30 mila euro. «Le bonifiche sono un miraggio a causa dell'immobilismo dell'assessorato all'Industria - dice il portavoce del comitato Porto Solky Rolando Marroccu - e per la perdita della possibilità di realizzare strutture ricettive che fa perdere l'interesse degli investitori, nonché ridurre l'interesse nel finanziare la bonifica». L’opposizione in Consiglio sull’argomento avrebbe voluto più incisività da parte del sindaco. «Assistiamo all’inerzia - dice Alberto Fois - sulle questioni del lavoro e dello sviluppo. Sulle aree ex Sardamag erano stati promessi porti, ponti e alberghi e invece ci ritroviamo con le aree bloccate».

