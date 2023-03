Bonifica del campo Rom, altri fondi per eliminare i rifiuti pericolosi 

Per la bonifica del campo Rom ci sono 50mila euro in più. È quanto emerge dalla determinazione dei giorni scorsi del settore Ambiente del Comune che ha deliberato un ritocco della cifra stabilita nel contratto di tre mesi fa tra l’amministrazione e un raggruppamento temporaneo d’impresa. Al quale, per 118mila euro, si è affidato il «servizio di cernita, raccolta, trasporto e recupero/smaltimento in impianto autorizzato dei rifiuti abbandonati» nell’area di Piandanna sgomberata dei suoi abitanti, circa un centinaio, dal blitz della polizia locale dello scorso ottobre.

Un’incursione che aveva portato a diversi arresti e all’accusa per alcune persone della comunità residente di traffico illecito di rifiuti, creazione di una discarica abusiva, trasporto e commercio di rifiuti pericolosi e non. E proprio la quantità ritrovata delle tipologie di questi ultimi è stata tale, si legge nella determina, «da richiedere maggiori oneri gestionali». Criticità venute alla luce con l’inizio delle operazioni di bonifica in un campo connotato da «una situazione di caos preponderante» e con rifiuti «caratterizzati da origini diverse» e di cui, appunto, «non è stato tecnicamente possibile prevedere la tipologia presente sotto i cumuli».

