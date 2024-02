Bonifica da 6 milioni per il sito Vinyls 

Nel 2013 l’atto finale della Vinyls, la vertenza simbolo di una lotta operaia senza precedenti, vissuta per quasi 500 giorni nell’ex carcere dell’Asinara, ribattezzata «Isola dei cassintegrati». A distanza di 10 anni l’area industriale di Porto Torres relativa al fallimento della Vinyls Italia spa, nel Sito di interesse nazionale, fortemente inquinata dalle lavorazioni della fabbrica del pvc, sarà bonificata con ripristino ambientale e messa in sicurezza d’emergenza permanente. Per le operazioni di risanamento dell’unico “sito orfano”, in cui il responsabile dell’inquinamento non è individuabile o risulta inadempiente, sono disponibili risorse del Pnrr per 5,8 milioni di euro, che la Regione trasferirà al Consorzio Industriale di Sassari.

L’iter operativo per la messa in sicurezza d'emergenza è già partito, e proseguirà con indagini propedeutiche e nella progettazione definitiva ed esecutiva della bonifica prevista nei terreni insaturi in area “Cvm" e nelle acque sotterranee in area "Pvc", all'interno del perimetro Versalis-Eni. Dichiarata fallita nel 2013 la Vinyls ha lasciato in eredità un grave stato di inquinamento ambientale, per il quale il Cips ha già operato con lo smantellamento di 8 serbatoi grazie ai fondi Ras di 1,6 milioni. «Grazie alla bonifica le aree oggi inquinate potranno in futuro rendersi disponibili per nuove iniziative imprenditoriali innescando un circuito virtuoso di crescita e di evoluzione positiva del paesaggio industriale – ha detto il presidente Cips, Valerio Scanu - un’operazione che avrà notevoli risvolti anche economici potendo contare su aziende specializzate nel settore».

