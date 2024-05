Bonifica assente e moria di pesci, è caos 

Canali ostruiti a causa delle bonifiche che non vengono fatte per tempo, poco ossigeno che crea morie di pesci, abusivi sempre pronti a invadere le acque, peschiere con strutture ormai obsolete e che a fatica riescono a trattenere i pesci all’intero e cormorani che mangiano quintali di pesci. Nell’Oristanese non c’è uno stagno che non soffra. I consorzi che gestiscono i compendi chiedono da tempo alla Regione interventi importanti per evitare di perdere il poco che è rimasto. Ma il silenzio è sempre più assordante. Intanto la prossima settimana la Legacoop ha deciso di riunire tutti i presidenti dei consorzi per poi decidere quando presentarsi dal neo assessore con la delega alla Pesca Gianfranco Satta.

I problemi

L’ultima moria risale alla settimana scorsa. Nello stagno di S’Ena Arrubia, a causa del poco ossigeno presente, la cooperativa pescatori Sant’Andrea ha perso oltre 150 quintali di prodotti ittici. Lo stesso problema contemporaneamente è avvenuto anche nel canale del Sassu. Un danno ambientale ed economico pesante. Ma temono di vivere lo stesso incubo i pescatori di Marceddì. Il presidente del consorzio pesca Antonio Loi alza la voce: «Per noi solo promesse. L'imboccatura del canale 17, che collega gli stagni di Corru s’Ittiri e Corru Mannu al mare, è completamente ostruita dai detriti e dalla sabbia trasportata dal mare. Questo impedisce il ricambio dell’acqua. Non c’è ossigeno, non si vede un pesce da tempo. Eppure i finanziamenti per la bonifica sono stati finanziati, come mai non vengono spesi? Il disastro per le nostre casse è vicino».

I danni

Malumori anche a Santa Giusta. Per i pescatori doveva iniziare una nuova era. Nella peschiera di Pesaria invece c'è il rischio che tra non molto accada un dramma. I lavori di ristrutturazione terminati appena sette mesi fa, grazie a un milione di euro finanziato dalla Regione nella Programmazione territoriale, non stanno dando buoni frutti. I telai in ferro della struttura presentano fori enormi. Ma sono usurate anche già diverse griglie. Il presidente del Consorzio pesca Emanuele Cossu fa il punto: «Alcune settimane fa una delle grate è stata fatta analizzare, siamo in attesa degli esiti. Noi rischiamo di perdere tutto». Anche i pescatori del compendio di Mar’e Pontis, a Cabras, sempre alle prese con l’invasione degli abusivi, da tempo chiedono interventi da parte della Regione per una bonifica generale. Due anni fa era intervenuto persino il sindaco Andrea Abis. Con un'ordinanza aveva disposto la riapertura dei canali che garantiscono la circolazione e l’ossigenazione delle acque dello stagno ostruiti da fanghi e da materiale calcareo. Questo per evitare una moria.

