Bonifica a peso d’oro, sos alla Regione 

Il conto sale e i soldi non bastano. Il costo finale presentato dal commissario ad acta Raffaele Melette, dirigente del settore Ambiente della Provincia, al Comune per bonificare il terreno di Pauli Mattauri, oltre 4 ettari vicino a Silì utilizzato dall’Ente come discarica e mai risanato, ammonta a 4,4 milioni.

A oggi 861mila euro sono stati raschiati dal bilancio municipale e 2.698.537 euro sono stati assegnati al Comune dalla Regione per garantire gli equilibri finanziari del bilancio 2024.

Per chiudere la partita però mancano 740mila euro che il Comune non ha e non potrà trovare attingendo dal bilancio 2025 e neppure dall’avanzo di amministrazione, libero di soli 129mila euro. L’ancora di salvezza è, come al solito, la Regione, alla quale la Giunta comunale ha anticipato la dichiarazione della situazione di disequilibrio della gestione corrente 2025 e la conseguente situazione di disavanzo qualora non dovessero arrivare i 740mila euro.

«Sono fiducioso»

L’assessore al Bilancio e alla cultura, Simone Prevete, non dispera: «Sono fiducioso che la Regione anche questa volta ci verrà incontro riservando sull’apposita legge la somma sufficiente per chiudere dal punto di vista finanziario questa vicenda nata 40 anni fa».

La storia

Dal punto di vista del diritto ci avevano pensato dal 2010 in poi il Tribunale di Oristano e quello amministrativo ordinando al Comune di bonificare Pauli Mattauri che l’amministrazione dal 1986 aveva utilizzato come discarica. Il Comune non solo non aveva rispettato i due anni di scadenza della concessione del terreno ma non aveva neppure provveduto all’ordine della Regione di recingere e sorvegliare il terreno per evitare che venissero scaricati (come di fatto è avvenuto) «rifiuti di tipologia differente da quelli autorizzati» in particolare di origine domestica (umido, quindi), carcasse di auto e «rifiuti putrescibili di origine organica»: di tutto e di più.

Commissario ad acta

Mentre il proprietario del terreno, Gavino Porcu, vinceva le cause civili e quelle amministrative, il Comune anziché trattare con la controparte resiste finché non alza bandiera bianca con la nomina da parte del Tar del “commissario ad acta” che dopo una serie di perizie tira le somme e ordina al Comune di mettere da parte 4,4 milioni per le opere di bonifica.

La Giunta comunale trasmette alla Regione l’sos finanziario per evitare il disavanzo finanziario.

Resta da chiedersi perché le amministrazioni comunali che si sono succedute negli ultimi 39 anni, nonostante diffide e processi, si siano totalmente disinteressate sommando così danni su danni a carico, finora, dei cittadini.

