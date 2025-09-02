VaiOnline
Mostra del Cinema/1.
03 settembre 2025

Bonifacio Angius al Lido «Grazie Venezia, ma adesso tocca al pubblico in sala» 

«L'accoglienza a Venezia è stata ottima, ma il vero test sarà nelle sale, credo dal 25 settembre in poi». Spossato dalle fatiche fisiche degli ultimi giorni, Bonifacio Angius è sulla via di ritorno per la sua Sassari dopo la doppia proiezione nella Sala Laguna di Venezia di “Confiteor-come scoprii che non avrei fatto la rivoluzione”. Il suo quarto lungometraggio è in concorso alle “Notti veneziane” all'interno della XXII edizione delle Giornate degli Autori, la sezione collaterale e interna della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia promossa da ANAC e 100autori.

«Sono stanco ma anche carico di energia. Ora lavoriamo sulla distribuzione. Contiamo che come gli altri film venga proiettato anche in Germania, Sudamerica, spero Francia, sicuramente Polonia». La Monello Film ha trovato collaborazione per la produzione nella Mosaicon Film e poi nella polacca Agresywna Banda. Hanno aiutato anche i contributi della Regione, della Film Commission, di Uci, Los Siglos e Fondazione di Sardegna.

La storia

Film molto autobiografico che racconta il padre, il cercare di non diventare come lui, l'infanzia, tra ricordi, speranze, battaglie e anche vita sognata. Angius, 43 anni, spiega: «È la storia di un regista che vuole fare il film della sua vita e solo in questo senso ricorda “81/2” di Federico Fellini, uno dei più grandi registi della storia cinema, ma è un film molto mio, molto personale, dove ho alternato ai toni drammatici quelli grotteschi e comici».

Il cast

Nel cast Geppi Cucciari, Edoardo Pesce («amo i film di Bonifacio»), Giuliana De Sio, Simonetta Columbu («Miao Miao è una donna non come vorremmo fosse, ma com'è veramente»), Massimiliano Nocco e il figlio di Bonifacio, Antonio. Che recita insieme al padre, e tra l'altro il Bonifacio Angius andrebbe sfruttato come attore anche da altri registi come si augura Giuliana De Sio. La presenza di padre e figlio è un aspetto che ha dato ulteriore sincerità al film. “Confiteor” «è un film sincero che racconta le persone così come sono, in tutti i loro aspetti, positivi e negativi, ma non ci sono condanne, c'è quasi sempre perdono». La critica ne ha lodato proprio la sincerità e la libertà narrativa. «Sono sempre scappato dalle situazioni pre-confezionate, dal cinema costruito a tavolino». L'amore per il cinema è ricambiato. «Il cinema non mi ha mai tradito. Certo, come qualunque settore ha le sue ingiustizie, ma il cinema mi ha salvato come metodo espressivo, mi ha aiutato nella vita».

La Regione Sardegna

Ieri la Sardegna Film Commission è stata presente in due momenti chiave della Mostra del Cinema di Venezia: il panel istituzionale dedicato ai Bandi 2025 e alle nuove opportunità per la produzione nazionale e internazionale audiovisiva in Sardegna; un networking con istituzioni, produttori e autori per rafforzare il ruolo strategico della Sardegna nel Mediterraneo per la produzione audiovisiva.

