L'ex Ministro Danilo Toninelli è a processo a Roma per diffamazione, per aver reso dichiarazioni false e offensive nei confronti dell'avvocata Giulia Bongiorno. Era stato querelato dopo aver dichiarato in tv che Bongiorno avrebbe strumentalizzato la difesa della persona offesa nel processo a carico di Ciro Grillo. Toninelli si è scusato e Bongiorno ha ritirato la querela.