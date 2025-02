Bonato: risolte le criticità e scremata la rosa 

Per Caprile parlano già le parate, su Coman ci mette la faccia volentieri, Nereo Bonato. «È il profilo che cercavamo e appena si è aperta l’opportunità, l’abbiamo colta al volo». Due-innesti-due alla fine, ma chirurgici, così come lo erano stati un anno fa di questi tempi Mina e Gaetano. Con la speranza che anche il portiere ex Napoli e l’attaccante rumeno possano rivelarsi decisivi per la conquista della salvezza. Rispedite subito ai mittenti le varie offerte per i punti fermi della squadra e meglio non allargare ulteriormente la rosa nonostante le cessioni di Lapadula, Azzi e Wieteska, oltre a quella di Scuffet. L’obiettivo era, piuttosto, quello di scremarla (e così è stato) per salvaguardare gli equilibri e lo stato d’animo del gruppo, evitare scarsi minutaggi e di conseguenza musi lunghi, trovare le soluzioni al suo interno valorizzando magari quei giocatori che sinora sono stati per lo più ai margini, come Prati e Kingstone. Questo, in buona sostanza, il ragionamento fatto dal club rossoblù nel mercato di gennaio e spiegato chiaramente nella conferenza stampa con la quale il direttore sportivo ha voluto tracciare un bilancio due giorni dopo la chiusura delle trattative. Un bilancio evidentemente positivo per la società, in attesa di un riscontro sul campo.

Gli obiettivi

«La rosa che abbiamo a disposizione è nelle piene capacità di ottenere l’obiettivo che ci siamo prefissati, ossia la salvezza. E costruire, allo stesso tempo, uno zoccolo duro per il Cagliari del futuro». È stato, dunque, un mercato in linea con le esigenze tecniche, economiche e strategiche, tiene a precisare Bonato. «Avevamo intanto l’obiettivo di andare a risolvere qualche criticità manifestata nel corso della stagione. Poi ancora, di scremare il numero effettivo dei componenti della rosa: ventisei era oggettivamente un numero elevato. Infine, di dare continuità al percorso tecnico iniziato in estate rispettando gli indici di liquidità imposti dalla Federazione». Detto, fatto. Poi si vedrà.

Vai Coman

E se Caprile è già un fattore, Coman è tutto ancora da scoprire. «È un giocatore duttile, tattico, che ha fatto molto bene in Romania. È il profilo che cercavamo, arriva nel pieno della maturità tecnica e ha tanta voglia di confrontarsi col campionato italiano». Sulle tracce del rumeno c’erano diverse squadre, svela il ds del Cagliari, che tiene poi a puntualizzare: «Ci può dare quelle soluzioni che cercavamo considerato anche il sistema di gioco che è cambiato rispetto a quella che era l’idea iniziale, passando dal 3-5-2 al 4-2-3-1».

Le motivazioni

Fosse stato per l’allenatore Nicola sarebbero arrivati altri due giocatori nella logica del «escono tre, entrano tre», nello specifico i sostituti di Wieteska e Lapadula. E Bonato spiega perché questo non è successo. «Magari si poteva discutere della possibilità di prendere un difensore centrale. Ma in quel ruolo abbiamo già Luperto, Mina, Palomino e pure Obert, che di fatto è un centrale e proprio da centrale gioca in Nazionale». E ancora sulla punta centrale. «È importante dare fiducia e continuità a Piccoli e Pavoletti è in piena efficienza. Poi c’è Kingstone, che ha voglia di emergere».

Il campionato

Per quanto riguarda le uscite: «Sono andati via giocatori che hanno avuto un minutaggio limitato e in scadenza di contratto». È rimasto, invece, Prati, nonostante lo scarso utilizzo. «Non ci sono state offerte importanti per lui, è un nostro patrimonio e ce lo teniamo stretto. Lo vedo molto applicato e sono certo che troverà il suo spazio». Bonato ha fatto un bilancio anche sulla prima parte di campionato. «Io mi aspettavo questa classifica», la premessa. «Nel percorso abbiamo avuto le occasioni per fare qualcosa in più, ma abbiamo fallito determinati passaggi. Ciò significa che dobbiamo migliorare. C’è un gruppone che lotta punto a punto. E la differenza in questi casi la fanno l’umiltà e la compattezza della gente, più del mercato».

RIPRODUZIONE RISERVATA