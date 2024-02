Bonato punta su Mina e Gaetano «Con Barak sarebbe stato perfetto, ma usciamo completi dal mercato»  

In oltre un anno di Cagliari ha vissuto momenti indimenticabili, nel bene e nel male. «La vittoria nei playoff è stata un'esperienza unica», racconta il ds rossoblù Nereo Bonato, ieri ospite a “Il Cagliari in diretta”, su Radiolina e Videolina. «Ma ho vissuto anche l'addio a Riva e ho toccato con mano il riconoscimento di tutta la Sardegna per un personaggio portatore di valori importanti, un esempio positivo per tutti».

Il mercato

Una stagione ad alta tensione. Nessuna sorpresa, perché il Cagliari sa da quest'estate di dover lottare fino alla fine per mantenere la Serie A. Bonato, una settimana dopo, fa il punto del mercato rossoblù: «Un mercato equilibrato, che doveva tenere presente i parametri economici vincolanti e limare un gruppo numeroso, portando correttivi per migliorare qualità della rosa. Quattro cessioni, l'arrivo di Mina, perché cercavamo un leader per il reparto difensivo che portasse cattiveria e centimetri, e di Gaetano, che porta dinamicità in avanti». È invece rimasto in canna il colpo Barak: «Sarebbe stato un mercato perfetto. Avevamo l'accordo con la Fiorentina e col giocatore, ma il mancato arrivo a Firenze di uno tra Reyna e Gudmundsson ha bloccato tutto. Cercheremo nell'organico a disposizione quello che avrebbe potuto darci Barak». Acquisti, cessioni e qualche no «a proposte interessanti (Makoumbou, Obert, Luvumbo): abbiamo voluto mantenere questa rosa e integrarla. È importante raggiungere la salvezza per gettare le basi per il futuro». E sul mercato estero potrebbe trovare una sistemazione Rog. In Croazia, per esempio, si chiude il 15 febbraio: «Ha necessità di giocare, vedremo se ci sarà possibilità. Serve un ambiente con meno aspettative, con più tranquillità».

Dalla Roma alla Lazio

Bonato spiega il momento in campionato: «Veniamo da tre sconfitte, dobbiamo capire cosa non è andato per trovare soluzioni e a partire da sabato mettere in campo quel che è mancato nelle ultime gare». Cosa è mancato, soprattutto con le grandi? «Quando si alza il livello delle giocate o accorci i tempi del pressing e sporchi le linee di passaggio o ti fanno girare. A noi ci hanno fatto girare quasi tutte. Dobbiamo avere la rabbia per sovvertire questo trend, la mentalità è quella di ringhiare, voler conquistare ogni singolo pallone e noi su questo dobbiamo crescere». Sliding doors: «Verona e Frosinone, due spartiacque che avrebbero potuto indirizzarci a un campionato diverso. Invece bravi loro e meno bravi noi». La gara con la Roma? «Non è stata interpretata bene». Futuro: «Mancano 15 partite, la classifica non è bellissima ma siamo tutti lì. Serve uno step che ci faccia diventare una squadra rognosa per gli avversari. Con le grandi sembriamo “piccolini” e invece dobbiamo lottare con tutti». Si torna alla Domus: «La nostra gente ci galvanizza, è uno dei punti fermi da coltivare. In casa ci giochiamo tante chance di salvezza, ma anche fuori casa dovremo vincere qualche partita. Dobbiamo arrivare a 35 punti, ne mancano tanti. Ogni partita può essere quella della svolta e va affrontata per ottenere il massimo. Dobbiamo avere la mentalità di chi vuole salvarsi». Affidandosi a Ranieri: «Ha esperienza e competenza, avere una figura col suo carisma e l'appoggio di tutti è un valore aggiunto».

