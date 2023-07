Bonato: «Jankto, giocatore di valore» 

«Dovrà essere un Cagliari coraggioso». Il guanto di sfida del direttore sportivo rossoblù Nereo Bonato che detta la linea sul mercato e dà il benvenuto a Jankto, atterrato ieri sera all’aeroporto di Elmas (nella foto). «È un giocatore con valori importanti sia umani che tecnici. Ha voglia di rilanciarsi e questo può essere l’ambiente ideale per lui». Bonato si sofferma anche sul caso Nandez, in scadenza di contratto tra un anno: «Sappiamo quanto lui sia attaccato al Cagliari e quanto sia importante per la squadra. Entra in gioco, però, l’aspetto economico. La società farà il possibile per trovare una soluzione».

