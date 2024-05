Bonato e Carta: lo scouting è fondamentale  

“Unione di passioni”. È il titolo scelto per l’incontro organizzato dal Cagliari e da Ottolini nei locali della concessionaria in via Dante a Cagliari, con particolare attenzione su organizzazione e operatività dell’area scouting rossoblù. «Quando sono arrivato il Cagliari era in un momento di rinnovamento societario», sottolinea il direttore sportivo Nereo Bonato, «ora ci sono tre aree distinte: Corporate, con a capo Carlo Catte, Business e Media e Sportiva, che a sua volta si suddivide in prima squadra, settore giovanile e area scouting. Il nostro lavoro dura tutto l’anno, con vari step che poi portano a scegliere i giocatori da inserire in squadra. Ci sono tante valutazioni da fare».

Il mercato

Nel raccontare quanto fatto dal Cagliari, Bonato si sofferma sul mercato invernale: «Rimane il mancato arrivo di Barák, che avrebbe completato il nostro reparto. Ma il giudizio complessivo è positivo: abbiamo inserito le caratteristiche che ci servivano con Mina e Gaetano. Per quest’ultimo ho chiamato ogni due giorni il ds del Napoli, finché il 29 gennaio si è deciso a darcelo in prestito: il ragazzo ha capito che qui poteva dimostrare le sue qualità e vuole lasciare alle spalle l’ingenuità di domenica». Proprio Gaetano era fra i rappresentanti della prima squadra, che per tutta la serata hanno firmato autografi e fatto le foto con i tifosi. Con lui Luvumbo e Shomurodov, assieme ai Primavera Idrissi e Konaté. «Quando sono arrivato qua ero piccolo, non sapevo nulla e non parlavo italiano. Ora mi sento un po’ sardo», ha detto l’angolano.

Il percorso

Dell’area scouting del Cagliari fanno parte per la prima squadra Riccardo Guffanti, Andrea Cossu, Stefano Fattori e Mirko Masoni; per le giovanili Danilo Sancamillo, Bruno Simonetta e Gianmarco Forma. «Il Cagliari, per cultura e strategia, sui giovani ha come unica strada operare concretamente sul territorio, con un gran lavoro anche dell’Academy», spiega il responsabile delle giovanili Pierluigi Carta. «Lo scouting è il 70%, il restante 30% sono ragazzi della penisola o stranieri, anche per una questione sociale. L’obiettivo è arrivare all’ultimo step, la Primavera, con una quindicina di giocatori con noi da almeno un triennio: dà l’identità». E sui colpi fatti racconta: «Luvumbo nasce con Di Francesco, perché volevamo un esterno giovane per replicare quanto fatto da Berardi. E qualche anno fa stavamo prendendo Cornet dal Metz, che ora gioca in Premier League».