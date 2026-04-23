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24 aprile 2026 alle 00:33

Bonaria su Videolina 

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A segnare in modo particolare i cento anni della Basilica di Bonaria sarà la presenza del cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che oggi sarà a Cagliari per presiedere la solenne celebrazione eucaristica delle 11 proprio nella chiesa, accolto dall’arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Cei monsignor Giuseppe Baturi, dai padri mercedari e alla presenza dell’episcopato sardo. Diretta su Videolina.

La giornata si aprirà con un momento altamente significativo: prima della celebrazione, il cardinale Zuppi si recherà nella cattedrale di Cagliari per incontrare il Capitolo metropolitano, segno del legame storico e spirituale tra la cattedrale e il santuario di Bonaria

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