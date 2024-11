Bonaria-Poetto, la metro cambia binario 

Partendo da Bonaria, una volta superata via Caboto, dopo il Nautico, i binari entreranno all’interno di piazzale Marco Polo (esattamente dove è in fase di studio), quindi arriveranno in viale Ferrara (larga come un’autostrada) dove sono previste due fermate (una tra il nuovo stadio e il futuro palazzetto dello sport e una davanti al quartiere di Sant’Elia). Quindi dopo alcune centinaia di metri, le rotaie sbucheranno in via Vergine di Lluc e da qui verso il capolinea di Piazza Arcipelaghi, alla Prima fermata.

Cagliari si “sveglia” con una nuova linea della metropolitana leggera Bonaria-Poetto: l’amministrazione dice no al vecchio tracciato di Arst che avrebbe voluto far passare i binari in viale Diaz (anche la precedente aveva fatto lo stesso) e mette in cantiere una variante. I primi dettagli sono emersi ieri durante la commissione Mobilità convocata dal presidente Luciano Congiu per fare il punto sui lavori in corso della linea 3, Repubblica-Matteotti, e quella già programmata e finanziata con 39 milioni di euro che arriverà proprio al Poetto.

Alla base del cambio di programma due ragioni: «Non cancellare viale Diaz, così come la conoscono i cagliaritani», spiega Daniele Olla, dirigente Reti e infrastrutture, in commissione, ma anche «connettere il quartiere di Sant’Elia dove nel tracciato originario non era prevista nessuna fermata», aggiunge.

Il vecchio tracciato

Se l’amministrazione avesse accettato il “vecchio” percorso lungo viale Diaz, avrebbe dovuto abbattere gli alberi di viale Diaz, una scelta insostenibile sul piano ambientale, e avrebbe pure dovuto rinunciare a una corsia per senso di marcia. «Il restringimento della carreggiata ci sarebbe stato», conferma il dirigente, «sia che si fosse scelto di far passare i binari nelle parte centrale di viale Diaz, abbattendo tutti gli alberi, sia se si fosse optato per sacrificare una delle due carreggiate», ma poi quale?, aggiunge. Insomma, troppo gravoso per la viabilità ma per la città in generale che difficilmente avrebbe giustificato l’abbattimento degli alberi per la metropolitana. Non solo. Realizzando l’infrastruttura in viale Diaz, all’altezza del Ponte Vittorio si sarebbero dovuti effettuare impegnativi e lunghi lavori che ancora una volta avrebbero stravolto la viabilità.

La novità

Evitando tutto questo, il Comune cambia strategia e comincia a preparare la variante al percorso da sottoporre poi a Regione e Arst: una scelta che taglia costi e tempi dell’opera, e regala ai cagliaritani la speranza che l’opera alla fine si realizzerà davvero. Perché se ci si dovesse basare sui tempi di realizzazione della linea Matteotti-Repubblica, che si sarebbe dovuto inaugurare a febbraio di quest’anno (così stabiliva il contratto), pochi crederebbero all’idea di vedere la metropolitana arrivare alla Prima Fermata. Sembra invece definitivamente tramontata l’idea (per la quale la Regione aveva stanziato quasi 24 milioni) di allungare i binari oltre Marina Piccola fino all’ospedale Marino: quel tracciato sarebbe dovuto passare accanto a viale Lungosaline, esclusa quindi la possibilità di rivedere i binari sul lungomare. Il condizionale, in questo momento, resta d’obbligo.

La commissione rappresenta anche l’occasione per fare il punto sui “lavori in corso” (a gennaio o febbraio dovrebbero essere terminati quelli in viale Diaz, mentre ci vorranno altri un mese e mezzo-due per riaprire Repubblica-Caracalla) e cercare di capire che fine farà la tratta che collegherà Cagliari con Quartu. ( ma. mad. )

