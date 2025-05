Bonaria, pellegrinaggio a Marceddì 

Rinviato per le avverse condizioni meteo, l’atteso evento “Le vie di devozione di Nostra Signora di Bonaria” è stato fissato per sabato 7 giugno. L’iniziativa, giunta alla sua seconda edizione, unisce spiritualità, bellezza paesaggistica e tradizioni locali in un pellegrinaggio lungo tredici chilometri che va da Terralba a Marceddì.

Il percorso, inizialmente previsto per il 4 maggio, si inserisce nell’ambito delle celebrazioni per l’Anno Giubilare 2025. Accompagnati da guide ambientali, i partecipanti vivranno un’esperienza unica tra natura, fede e cultura, con tappe significative come il giardino delle orchidee, la Chiesa di Bonaria, il museo del Mare e la Torre storica del borgo. L’iniziativa è promossa dall’Amministrazione comunale e dall’Unità Pastorale, con il supporto della Pro Loco e dei frati Mercedari. ( s. c. )

