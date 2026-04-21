Bonaria, Novenario 

Stasera dalle 18 su Videolina il Novenario del centenario della Basilica Nostra Signora di Bonaria

A presiedere la messa odierna sarà monsignor Carboni che dal febbraio 2016 è vescovo della Diocesi di Ales-Terralba. Ha ricevuto l’ordinazione episcopale ad Ales nell’aprile 2016 prendendo contestualmente possesso canonico della diocesi. Nell’ottobre 2019, nella Cattedrale di Oristano, il Nunzio Apostolico in Italia monsignor Tscherrig gli ha imposto a nome del Romano Pontefice il Pallio, che il 29 giugno 2019, nella solennità dei Santi Pietro e Paolo, monsignor Carboni aveva ricevuto dalle mani di Papa Francesco a San Pietro in Vaticano. Nel luglio 2021 il Santo Padre lo ha nominato vescovo di Ales-Terralba, unendo l’Arcidiocesi di Oristano e la Diocesi di Ales-Terralba.