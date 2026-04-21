VaiOnline
telecomando
22 aprile 2026 alle 00:48

Bonaria, Novenario 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Stasera dalle 18 su Videolina il Novenario del centenario della Basilica Nostra Signora di Bonaria

A presiedere la messa odierna sarà monsignor Carboni che dal febbraio 2016 è vescovo della Diocesi di Ales-Terralba. Ha ricevuto l’ordinazione episcopale ad Ales nell’aprile 2016 prendendo contestualmente possesso canonico della diocesi. Nell’ottobre 2019, nella Cattedrale di Oristano, il Nunzio Apostolico in Italia monsignor Tscherrig gli ha imposto a nome del Romano Pontefice il Pallio, che il 29 giugno 2019, nella solennità dei Santi Pietro e Paolo, monsignor Carboni aveva ricevuto dalle mani di Papa Francesco a San Pietro in Vaticano. Nel luglio 2021 il Santo Padre lo ha nominato vescovo di Ales-Terralba, unendo l’Arcidiocesi di Oristano e la Diocesi di Ales-Terralba.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

la crisi

Usa-Iran, l’accordo si allontana Vance non parte per Islamabad

Teheran diserta il vertice: «Via il blocco dei porti o non trattiamo» 
La crisi del sistema di emergenza-urgenza. L’Aou di Cagliari: lavori per garantire la sicurezza di pazienti e operatori

Medici in allarme: «Pronto soccorso  vicini al collasso»

La denuncia del sindacato Cimo: «Traumatologia, mancano posti letto»   
Cristina Cossu
La storia

«Ho scelto di garantire un pasto alla famiglia e abbiamo perso la casa»

Gara di solidarietà a Pabillonis per ricomprare l’abitazione 
Giovanni G. Scanu
regione

Energie rinnovabili, la legge Pratobello al vaglio dei giuristi

Confronto in Consiglio sulle vie per porre argini agli speculatori 
Milano

Escort, coinvolti 70 calciatori

Una delle donne cercava di capire dall’agenda di quale giocatore fosse incinta 