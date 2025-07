Bonaria e Marina, due giorni senz’acqua  

Oggi e domani mancherà l’acqua tra le 8,30 e le 16,30 alla Marina (Molo Ichnusa e parte del porto), nella zona di viale Bonaria, viale Diaz, via Caboto, piazza Marco Polo, Su Siccu, viale Colombo e via Campidano.

Abbanoa deve intervenire nel cantiere della metro per spostare una condotta di distribuzione primaria che passa nell’incrocio tra viale Cimitero e viale Bonaria. «I lavori sono necessari per eliminare un’interferenza proprio con il tracciato dei binari in fase di realizzazione», spiega una nota della società idrica. «Sarà dismessa la vecchia condotta e realizzato un nuovo collegamento dotato anche di saracinesche. In questo modo, eventuali interventi sulla rete idrica non interferiranno con la futura linea metro tranviaria». Per effettuare i lavori sono necessarie due giornate che richiederanno la sospensione dell’erogazione idrica dalle 8.30 alle 16.30 in tutta la zona servita dalla condotta primaria interessata dall’intervento. Durante la sospensione dell’operatività della condotta, i tecnici di Abbanoa effettueranno tutte le manovre in rete necessarie a garantire una parziale alimentazione della zona interessata tramite i collegamenti secondari alle altre condotte in funzione. L’obiettivo è di evitare un’interruzione totale del servizio e garantire l’erogazione almeno nei piani inferiori degli edifici.

