Bonaria, cimitero aperto a singhiozzo 

Riposavano davvero in pace solo il lunedì, senza visitatori perché era il turno di chiusura settimanale, ma ora lo fanno anche il martedì e il venerdì. Il cimitero monumentale di Bonaria moltiplica i giorni di chiusura: le visite alle sepolture dei propri cari, o al cimitero intero con i suoi monumenti spesso realizzati da grandi scultori come Giuseppe Sartorio, ora sono possibili per quattro giorni alla settimana. Due in meno, dunque, e sullo sfondo c’è anche un appalto non bandito dal Comune quando ancora c’erano un sindaco e una Giunta.

L’appalto scaduto

Da alcuni giorni, al Monumentale di Bonaria non ci sono più i lavoratori della cooperativa sociale Voleare: l’appalto è scaduto e la proroga non è possibile. «L’avevano già ottenuta», spiega Ill ena Sacconi, da due mesi dirigente ad interim dei Servizi cimiteriali nel Municipio di via Roma, «e le norme vietano di concederne una seconda. Inoltre», aggiunge, «la coop si occupava delle attività culturali nel camposanto, non della gestione, affidata al personale comunale. Dunque, l’impatto sugli orari di apertura del camposanto non è alto». Di fatto, le chiusure passano da una a tre.

La nuova gara

La proroga dell’appalto per le coop sociali è scaduta e non rinnovabile, la gara non è stata espletata durante la consiliatura precedente e ora si attende quella che sarà bandita dalla prossima amministrazione, qualunque sarà. Certo, si potrebbe procedere anche ora, ma la prassi vuole che si attenda il nuovo “decisore” politico che dia gli indirizzi agli uffici del Municipio. Anche perché «nel frattempo, l’apertura del cimitero monumentale di Bonaria per quattro giorni alla settimana è comunque garantita», sottolinea la dirigente ad interim.

Peraltro, a Bonaria è aumentato il flusso di visitatori dopo la sepo ltura di Gigi Riva, che tanti cagliaritani vanno a salutare alla sua tomba.

Il turno pomeridiano

L’attuale orario di apertura del camposanto è dalle 8 alle 13 dei giorni mercoledì, sabato e domenica, mentre il giovedì i cancelli sono spalancati dalle 14.30 alle 18. «Ci siamo resi conto», spiega ancora Sacconi, «che l’apertura sempre al mattino penalizza chi, per via degli orari di lavoro, non può mai venire al Monumentale di Bonaria per rendere omaggio ai propri cari. Per questo, un giorno alla settimana garantiamo l’apertura al pomeriggio e abbiamo deciso di introdurre una novità: il registro delle presenze. Ci servirà per studiare i flussi di visitatori, sia quelli che rendono omaggio ai propri cari sepolti sia alle persone che verranno ad ammirare i meravigliosi monumenti del camposanto di Bonaria. Saremo pronti a variare i turni di apertura, dopo che sarà assegnato il nuovo appalto per le attività culturali come le visite guidate, anche al cimitero di San Michele, per adattarci alle esigenze dei cittadini». Tutte misure, alla fine, per far sì che i cimiteri siano luoghi vivi.

RIPRODUZIONE RISERVATA