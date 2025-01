Bonaria abbraccia ancora Gigi Riva 

A un anno dalla scomparsa di Gigi Riva, la basilica di Bonaria ha ospitato la messa in suffragio. C’erano il sindaco Massimo Zedda, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini, l’allenatore Davide Nicola e tanti calciatori. Ieri sera su Videolina è stata “celebrata” la figura del Mito, con alcuni compagni dello scudetto del 1970, con un’intervista a Nicola Riva. Per ricordare l’uomo e il campione, domani in omaggio con L’Unione Sarda un inserto speciale di 16 pagine. La copertina è in alto nel riquadro, sopra la foto che ritrae un’inferriata in viale Cimitero, che testimonia l’affetto dei tifosi.

pagine 6, 7