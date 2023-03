Bonaccini vicino a Schlein, e rassicura i cattolici  

Il giorno dopo l’inizio della «nuova primavera», come l'ha definita Elly Schlein, il clima è ancora euforico, ma si comincia a guardare al futuro. Sia per la riorganizzazione del partito, sia per le alleanze. Sul primo punto, si spiega, «il discrimine» è capire se si farà o meno una segreteria unitaria. Nel primo caso, i due capigruppo di Camera e Senato potrebbero essere entrambi espressione di Schlein, perché vorrebbe dire che nella segreteria entrerebbero anche i sostenitori di Stefano Bonaccini. Nel secondo caso, si potrebbero avere un presidente di gruppo riconducibile alla nuova segretaria e un altro più vicino al presidente. Il governatore dell'Emilia Romagna fa capire quale potrebbe essere la strada da seguire visto che auspica, in due diverse interviste, «la gestione unitaria della segreteria». Il che significa che i capigruppo verrebbero indicati dalla segretaria nel «rispetto ovviamente» dell'autonomia dei parlamentari Dem che dovranno eleggerli a voto segreto.

Inoltre Bonaccini avverte: «Si lavorerà perché i cattolici che sono tantissimi nel Pd si continuino a sentire a casa loro» e anche sui temi etici si troverà «una mediazione unitaria» perché l'obiettivo è quello di unire e non dividere. Sulle alleanze Schlein, anche nel corso dell'assemblea, ribadisce l'intenzione di voler lavorare per creare un fronte compatto contro la destra.

