Bonaccini-Schlein, primi attriti 

Nella partita a scacchi del Pd, Elly Schlein e Stefano Bonaccini preparano le mosse. E anche le contromosse. La prima spetta al presidente: oggi riunisce in streaming i parlamentari che l’hanno sostenuto al congresso. Il principale nodo è quello dei capigruppo. Bonaccini e i suoi non digeriscono la strategia della segretaria: «È inaccettabile - dicono - che li voglia entrambi e per giunta si presenti con due nomi secchi», Francesco Boccia al Senato e Chiara Braga alla Camera, «senza trattativa: prendere o lasciare».

Se questo è l'atteggiamento, dirà Bonaccini, la gestione unitaria non può esserci: martedì, quindi, quando senatori e deputati dovranno eleggere i capigruppo, si andrà alla conta. E in quel caso, ricordano i sostenitori del governatore, Schlein farà i conti col fatto che al congresso la maggioranza dei parlamentari stava con Bonaccini. La rottura avrebbe conseguenze sulla segreteria: l'area Bonaccini non entrerebbe nella squadra di Schlein. Se invece il confronto si aprisse, il ventaglio degli esiti possibili è ampio. Il punto di partenza resta la richiesta del governatore di un capogruppo espressione della sua squadra.

