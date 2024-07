Bonaccini lascia e indica l’erede 

Applausi, abbracci, strette di mano e selfie con il candidato alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale. È un clima di festa quello che ha caratterizzato la direzione regionale del Pd dell'Emilia-Romagna, riunita a Bologna. Sono stati in tanti a congratularsi con il primo cittadino di Ravenna, che, come primo passo per la corsa alla guida della Regione, si metterà al lavoro per costruire «una coalizione larga». «Sono molto onorato di aver ricevuto dal Pd questa investitura, già nei giorni scorsi ho avuto modo di parlare con tutte le forze della coalizione e le incontrerà nei prossimi giorni - aggiunge De Pascale - e stiamo ricevendo anche tanti contatti da movimenti civici». E se dalla Romagna l'entusiasmo era già partito «mesi fa», negli ultimi giorni sono arrivati tanti segnali positivi «anche dall'Emilia e da Bologna». Parallelamente partirà anche la Fabbrica del programma, che su richiesta di De Pascale sarà «di coalizione e non di un solo partito».

