Bonaccini, idea terzo mandato 

BOLOGNA. La campagna elettorale per la regione Emilia-Romagna è cominciata: fra il governatore Stefano Bonaccini e il plenipotenziario di FdI Galeazzo Bignami volano i primi botti che preludono a un 2024 decisivo per la politica locale.

La scacchiera

Al centro della scena c’è Bonaccini – presidente del Pd dopo aver perso contro Elly Schlein la sfida per la segreteria - a cui la legge vieta di ricandidarsi per la terza volta a meno di un improbabile intervento governativo sul terzo mandato. La sua presidenza termina a gennaio 2025, ma nelle ultime settimane si è fatta consistente l’ipotesi di una sua candidatura al Parlamento europeo, per trascinare il Pd nella circoscrizione nord-est. In caso di elezione la legge regionale prevede che la sua vice, Irene Priolo, possa portare a termine la legislatura, anche se a quel punto non si esclude un accordo politico per anticipare il voto di qualche mese. «Non credo - lo punge Bignami - che Bonaccini si dimetterà nel mezzo della legislatura, nel mezzo dell’alluvione, per andare in Europa, perché tutto si può dire di Bonaccini tranne che sia uno che scappa dalle proprie responsabilità». Nel centrodestra, replica il governatore, «hanno sempre detto che ci vorranno anni per ricostruire tutto ciò che è stato distrutto o danneggiato lo scorso maggio, immagino allora saranno coerenti con questo auspicio e daranno il via libera al possibile mio terzo mandato. O non lo faranno perché hanno timore di riavermi come avversario?». Ma intanto sono cominciate le grandi manovre per la successione: per ora in pole position ci sono appunto Irene Priolo (che ha gestito la delega della protezione civile nell’emergenza alluvione) e il sindaco di Ravenna Michele de Pascale, entrambi targati Pd. Ma oltre alle Europee la partita si incrocia con le molte elezioni comunali a partire da Modena (città di Bonaccini) dove il Pd deve scegliere il successore di Giancarlo Muzzarelli, anch’egli stoppato dalla legge sui mandati. Tutti nodi che nei primi mesi del 2024 arriveranno al pettine, sotto lo sguardo di Elly Schlein (ex vicepresidente di Bonaccini). Il centrodestra vuole provarci. Dopo le ultime due sconfitte di una coalizione a trazione leghista, stavolta portare la bandiera spetterebbe a FdI. Ma Bignami continua a ribadire che non sarà della partita.

