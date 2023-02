Bonaccini e Schlein si giocano il Pd 

Chiunque vinca, avrà il non facile compito di rilanciare un partito ferito dalla dura sconfitta delle ultime Politiche. Dalle 8 alle 20 di oggi, circoli e gazebo in tutta Italia ospiteranno le primarie per la segreteria nazionale del Pd: a contendersi la successione di Enrico Letta saranno il governatore emiliano Stefano Bonaccini e la sua ex vice, attualmente deputata, Elly Schlein. In Sardegna invece la competizione per la carica di segretario regionale è tra i due consiglieri regionali Giuseppe Meloni e Piero Comandini.

Competizione e unità

Nella prima fase del congresso, in cui si sono espressi solo gli iscritti al Pd, Bonaccini ha ottenuto il 52,9% dei consensi. Schlein però col suo 34,9 spera di poter ribaltare la situazione grazie al voto delle primarie, aperto anche ai non tesserati. Tanto che ha annunciato di partecipare al voto (per Schlein) anche l’ex segretario Pierluigi Bersani, confermando di fatto la confluenza di Articolo 1 nel Pd. I due candidati eliminati nella prima fase erano Gianni Cuperlo e Paola De Micheli.

Le polemiche precongressuali non sono state troppo aspre, a parte le frecciate reciproche sul sostegno del cosiddetto establishment. Ma solo dopo l’elezione del nuovo segretario si potranno verificare la sincerità dei propositi di collaborazione unitaria espressi sia da Schlein che da Bonaccini.

La sfida nell’Isola