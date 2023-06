Bonaccini: commissario subito 

Mentre si aspetta la nomina del commissario per la ricostruzione, in Emilia-Romagna arrivano i primi provvedimenti per pensare a come risollevarsi dall'alluvione: dall'assegnazione delle case popolari vuote agli alluvionati, ai primi lavori sugli argini dei fiumi esondati. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha intanto firmato il Decreto maltempo, con cui il Governo ha varato i primi due miliardi di aiuti. L'esame del provvedimento comincerà dalla Camera.

L'acqua è quasi completamente defluita dai centri abitati e il lavoro di pulizia è ancora molto lungo e complicato. La giornata di oggi, tuttavia (anche se porta con sé qualche apprensione per i possibili temporali), avrà un importante valore simbolico per la ripartenza, per due motivi. Primo, perché comincia ufficialmente la stagione balneare: anche se in alcune zone del Ravennate ci sono dei divieti di balneazione dovuti alle acque esondate che sono arrivate al mare. Secondo, perché tre sindaci delle aree colpite, Marco Panieri di Imola, Luca Della Godenza di Castelbolognese e Enrico Cangini di Sarsina, apriranno la sfilata dei sindaci ai Fori imperiali per la manifestazione della festa della Repubblica.

Parallelamente alla conta dei danni si dà il via anche ai lavori di ripristino degli argini: il primo cantiere è partito sul Senio, con la pulizia e la risagomatura del fiume. Proseguono intanto le interlocuzioni fra Regione e Governo, mentre Rtsta sullo sfondo il tema del commissario: «Mi auguro - dice Bonaccini - che la nomina non arrivi con i tempi delle calende greche. Abbiamo bisogno di cominciare la ricostruzione subito, di mettere a posto i fiumi, sistemare strade interrotte. Le risorse servono immediatamente, prima dell'autunno e dell’inverno».

