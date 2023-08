Bonaccini: «Alluvione, c’è meno della metà del necessario» 

L'alluvione che a maggio ha colpito la Romagna, le risorse per la ricostruzione del territorio, funestato anche dalle frane con tantissime strade ancora chiuse, e i fondi per i ristori alle famiglie e alle imprese che hanno subito danni continuano ad essere uno dei terreni di battaglia fra maggioranza e opposizione. Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che è anche presidente del Pd, è tornato ad attaccare il governo. «Ha nominato il commissario in ritardo, non ha capito cosa serve a questa terra per ripartire e a messo a disposizione meno della metà delle risorse necessarie», ha detto nel giorno in cui governo e opposizioni tornano a incontrarsi.

Bonaccini è stato nominato subcommissario e alla fine di questo mese è previsto un incontro con il commissario per la ricostruzione, il generale Francesco Paolo Figliuolo, insieme alle parti sociali della regione. «Il generale Figliuolo - dice Bonaccini - indicato dal Governo a fine giugno è entrato in carica operativamente solo pochi giorni fa. Detto questo, Figliuolo è una persona perbene, molto competente e servitore dello Stato, ci sentiamo più volte al giorno, ma nemmeno Mandrake, se non ha gli strumenti e le risorse, può risolvere tutto», ha detto.

