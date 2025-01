“Bon Voyage”, primo singolo per Diana Puddu 

Ieri è uscito in digitale “Bon Voyage” (Warner Music), il primo inedito di Diana Puddu la talentuosa interprete sarda vincitrice di “The Voice Senior 2024”.

Il brano, scritto da Valerio Morganti e Martina Vinci, nasce dal vissuto dell’interprete e dalla sua capacità di approcciarsi alla vita con risolutezza e resilienza. Prodotto da Steve Tarta, il singolo coniuga atmosfere intime e moderne con un ritornello dal sound dance. «Con la metafora del viaggio volevo esplorare la fragilità e la forza dell'animo umano – dichiara Diana Puddu – le mie mani, simili al polistirolo che brucia al contatto con esse, custodiscono il ricordo di un profumo che permane, come un’eco di legami intensi e indimenticabili». Il singolo è accompagnato da un video con la regia di Francesco De Martini e vede come unica protagonista la stessa Diana, che accompagna l’ascoltatore in un viaggio emotivo grazie alla potenza e all’espressività della sua voce.

Nata a Quartu Sant’Elena, Diana Puddu è sempre stata appassionata di musica nutrendo fin da piccola il sogno di diventare una cantante, obiettivo che è riuscita a concretizzare con la partecipazione al talent show “The Voice Senior” di Rai1, dando così voce alla passione e alla determinazione che la contraddistinguono. Nel 2024 è entrata così a far parte del team “Gigi D’Alessio” e ha conquistato il pubblico di Rai1 grazie alla sua voce emozionante e alle interpretazioni di "Un'emozione da poco" ed “È tutto un attimo” di Anna Oxa e "Ti sento" dei Matia Bazar, diventate virali in poco tempo.

