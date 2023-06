Bomboletta spray  con dentro le dosi 

Era ai domiciliari ma dalla sua abitazione, in via Seruci, continuava a spacciare: così quando i Falchi si sono presentati a casa di Donovan Oggianu, 31 anni, hanno recuperato 20 grammi di eroina e 10 di marijuana e hascisc sistemate all’interno di una bomboletta spray. L’uomo è stato arrestato su disposizione del pm Giangiacomo Pilia.

Assistito dall’avvocato Riccardo Floris, il 31enne è stato processato per direttissima: il gip Andrea Mereu ha concesso i termini a difesa al 27 giugno. In attesa della prossima udienza è stata disposta la misura degli arresti ai domiciliari.

I Falchi della Squadra Mobile si sono messi sulle tracce di Oggianu grazie ad alcuni informazioni raccolte su un presunto traffico di droga in un’abitazione di via Seruci. Oltre alle sostanze stupefacenti, sono stati sequestrati anche 895 euro. Accertamenti in corso sulla donna che si trovava in casa con il 31enne. (m. v.)

