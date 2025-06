Bombole scadute: stop ai volontari 

Nella salita di via Marabini, al civico 8, che corrisponde alla sede dell’associazione Volontari soccorso Guspini (Volsoc), i cancelli sono chiusi e le attività di soccorso sono sospese. Lo stop è arrivato in seguito all’ispezione dei carabinieri del Nas nell’ambito della campagna mensile di controlli, chiamata “Mezzi di trasporto per emergenza-urgenza sanitaria e relative strutture di rimessa”, che ha trovato irregolarità nelle bombole d’ossigeno in dotazione ai mezzi sanitari, poi sequestrate dai militari.

Il blitz

Durante l’ispezione, avvenuta qualche giorno fa, i militari impegnati nell’operazione hanno rilevato delle gravi irregolarità: in base a quanto ricostruito dagli investigatori, all’interno di alcune ambulanze erano presenti cinque bombole di ossigeno medicale scadute. Le date di scadenza riportavano la validità tra l’ottobre 2023 e il febbraio 2025, con la bombola più irregolare della serie, ormai scaduta da oltre due anni. Per i militari si tratta di una situazione di notevole pericolosità, potenzialmente dannosa per la salute dei cittadini assistiti, e in contrasto con quanto previsto nella convenzione stipulata dall’associazione con l’Areus per il 118.

Il gruppo

L’associazione guspinese, la prima nata nel paese del Linas, nel 1990, si occupa non solo di emergenza sanitaria, ma anche di protezione civile. Il parco mezzi in dotazione all’associazione è di tutto rispetto, tra tre ambulanze, di cui una di recente acquisizione, e una serie di automezzi utili al presidio del territorio come fuoristrada, Doblò, semirimorchi e numerose attrezzature. Constatando le irregolarità nei mezzi di soccorso, immediatamente, i Carabinieri del Nas hanno proceduto al sequestro delle bombole, per un valore commerciale complessivo di circa duemila euro, e hanno imposto all’ente la sospensione di qualsiasi attività di soccorso fino al ripristino di dotazioni conformi e sicure. Contestualmente, è stato identificato quale responsabile delle violazioni il presidente dell’associazione, Pier Davide Manis, 63 anni residente in paese, che al telefono non rilascia dichiarazioni e si limita a un commento: «Non ho tempo di parlarne e comunque non c’è nulla di vero».

La segnalazione

Al termine dell’accertamento i militari hanno informato l’autorità giudiziaria competente cui è stato segnalato il reato di Commercio o somministrazione di medicinali guasti, con richiesta di valutare anche la sussistenza dell’interruzione o turbativa di pubblico servizio.

