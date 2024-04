Bombola in fiamme, passante evita il peggio: «Evacuata la palazzina»  

«Stavo rientrando a casa e, dalla strada, ho visto la caldaia, collegata a una bombola, in fiamme nel balcone di una casa al primo piano. Ho chiamato subito i vigili del fuoco e avvertito le persone che abitavano nella palazzina, facendole scendere in strada per sicurezza». Ivano Mantega abita a Mulinu Becciu, quartiere di Cagliari, e ieri mattina ha contribuito a evitare che le conseguenze dell’incendio scoppiato in via Cimabue fossero molto gravi. «Sono riuscito ad avvertire anche la persona che vive nell’appartamento. Non si era accorta di nulla ed è uscita di casa prima che arrivassero i vigili del fuoco», racconta Mantega. «Avrei anche provato a spegnere l’incendio, ma ho sentito dei rumori strani e la presenza della bombola in fiamme mi ha portato a uscire dall’abitazione».

L’intervento

Sono stati i vigili del fuoco della caserma di viale Marconi a domare il rogo ed evitare che la bombola potesse saltare in aria provocando chissà quali conseguenze. Gli inquilini della palazzina al numero 9 hanno assistito alle operazioni tenendosi a distanza e sperando che non accadesse più nulla. Alla fine, oltre alla caldaia completamente distrutta, al muro annerito e ai danni alla pavimentazione, non ci sono state conseguenze particolarmente gravi e soprattutto nessuno si è fatto male.

Tempestività

Certamente è stato importante l’aver dato l’allarme quasi subito. «È stata una casualità», spiega Mantega. «Avevo appena accompagnato mia figlia scuola e stavo rientrando a casa per poi andare al lavoro. Erano circa le 8,15. Ho visto il fumo proveniente dal balcone: ho parcheggiato e mi sono avvicinato notando la caldaia in fiamme e la presenza della bombola». la prima azione è stata la chiamata ai vigili del fuoco. «Poi ho deciso di avvisare tutti gli inquilini. Meglio scendere in strada, per evitare problemi. Ma la persona che abita nella casa al primo piano non rispondeva. Stavo per buttare giù la porta quando ha aperto: non si era accorta di niente. Ha lasciato anche lei l’appartamento». Impossibile fare altro. «La bombola era avvolta dalle fiamme», aggiunge Mantega. Il lavoro di spegnimento dell’incendio e di messa in sicurezza del balcone è stato fatto dai vigili del fuoco. (m. v.)

