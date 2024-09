Bombola esplosa, l’appartamento resta chiuso 

È ospitata da ieri in un B&B del paese, a spese dell’amministrazione comunale, la famiglia di origini marocchine che abitava nell’appartamento di una palazzina in via Turritana dove due giorni fa si è verificata l'esplosione di una bombola di gas che si trovava nel terrazzino esterno. «I danni non sembrano essere ingenti - afferma il sindaco, Salvatore Pes - Si tratta di ricostruire il muretto del terrazzino divelto, sistemare alcuni infissi, i vetri e ovviamente imbiancare». I tecnici di Area, che è proprietaria dell'immobile, stanno concludendo ora la conta dei danni e verificando appunto quali lavori ci sono da fare.

L’esplosione, avvertita in tutto il paese, aveva creato momenti di paura e preoccupazione. Sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri della locale stazione e fortunatamente non ci sono state conseguenze per le persone. ( s. c. )

