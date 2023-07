Bombola esplode e vola via:  paura nel rione Sant’Agostino 

Un tremendo boato, mentre i vigili del fuoco stavano intervenendo per un principio di incendio in un balcone al terzo piano nel quartiere di Sant’Agostino. Una bombola del gas è esplosa ieri in via Porrino, fortunatamente senza provocare feriti. L’incredibile è che a breve distanza, una seconda bombola è volata via come un missile, percorrendo un centinaio di metri, sorvolando quattro palazzi, finendo la sua corsa nel piazzale di un garage. Prima di atterrare ha distrutto la porzione di terrazzino di un edificio di via Palomba. Ora si cercherà di chiarire le cause del disastro. I vigili del fuoco ritengono ci possa essere stata una fuga di gas da una delle due bombole collegate alla caldaia. Sul posto anche i carabinieri. (c.fi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA