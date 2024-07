Bomber e migliori sul palco 

Finita la stagione, è l’ora di premiare chi si è distinto per prestazioni e risultati in campo. Lunedì alle 18,30 al parco comunale S’Arei di Sanluri in via Azuni saranno consegnati i riconoscimenti ai migliori giocatori e ai capocannonieri dei campionati di Promozione ed Eccellenza, l’iniziativa voluta dall’Unione Sarda e dalla federazione regionale giunta alla terza edizione. Grandi i nomi attesi sul palco, da quelli dei principali marcatori a quelli di chi ha raccolto i maggiori consensi tra gli allenatori delle squadre avversarie. Gran cerimoniere sarà Gianni Cadoni, presidente del Comitato regionale Sardegna, che sarà accompagnato dai componenti del suo Consiglio direttivo. Sul palco anche i giornalisti Enrico Pilia e Matteo Vercelli dell’Unione Sarda. Saranno premiate anche le società che hanno vinto i campionati regionali, le Coppe disciplina e il “Progetto valorizzazione giovani calciatori” alla presenza dei massimi dirigenti sportivi federali sardi.

Marcatori

Otto i calciatori che riceveranno il premio voluto da Figc e Unione Sarda: i tre cannonieri dei due principali campionati dilettantistici e i i cinque giocatori indicati come migliori negli stessi tornei.

Miglior marcatore in Eccellenza è risultato con 25 reti Alessio Mulas del San Teodoro, ora passato al Budoni appena retrocesso dalla Serie D; suoi omologhi in Promozione sono Mauro Ragatzu del Monastir nel girone A (ben 40 gol a 41 anni, bottino che ha consentito alla squadra di stravincere il campionato) e Domenico Saba dell’Usinese nel gruppo B (25 centri).

Sei riconoscimenti

Sono cinque i premi per i migliori giocatori nei due tornei. In Eccellenza hanno primeggiato Andrea Porcheddu del Carbonia e Gianluigi Illario dell’Iglesias con 22 punti a testa ottenuti dai tecnici delle squadre avversarie affrontate di volta in volta nelle giornate di campionato: una sfida tutta sulcitana che potrebbe ripetersi nella nuova stagione ma da territori diversi, perché Porcheddu giocherà nell’Ossese per provare a salire in Serie D. Anche nel girone A di Promozione sono due i giocatori arrivati in testa alla classifica a pari merito: Nicolò Agostinelli del Guspini e Gianluca Marongiu del Villamassargia con 20 preferenze ciascuno; nel gruppo B ha trionfato invece Stefano Mereu dell’Alghero, nei promosso in Eccellenza, staccando di una sola lunghezza Andrea Usai della Lanteri Sassari.

