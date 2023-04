Bomber e leader  Ora Lapadula non si ferma più  

Gianluca Lapadula non si ferma più. Quattro partite consecutive a bersaglio, con un bottino di 6 reti: il bomber del Cagliari ha così raggiunto e superato il barese Cheddira, prendendosi la vetta del “Pablito”, il trofeo dei goleador cadetti dedicato a Paolo Rossi. L'ultima perla quella al Südtirol, che non incassava reti fuori casa addirittura dall'8 dicembre dello scorso anno. Eppure, al fischio finale, lui, Lapadula era lì, seduto in mezzo al campo, le mani tra i capelli e lo sguardo disperato. Perché quella sedicesima rete stagionale aveva portato un solo punto.

Trascinatore

In attesa del recupero dell'altra bocca da fuoco, Pavoletti, Ranieri si coccola il suo bomber italo-peruviano: «È un trascinatore, un vero leader», ha spiegato il tecnico nel dopo partita di sabato. «Con lui non c'è bisogno di lavorare per fargli trovare motivazioni, perché lui quelle motivazioni le ha dentro, per sé e per i compagni». Che lo cercano costantemente, anche con lo sguardo, nei momenti di difficoltà. E lui, il “Bambino” come lo chiamano i peruviani, c'è sempre.

Lapa-day

Gli impegni con il Perù, il rientro giusto in tempo per la rifinitura. Sabato, prima della gara, ha ricevuto il premio della Lega di B come Mvp del mese di marzo. Ritirata la targa dal presidente Giulini, regalato un sorriso ai fotografi e lanciato il premio alle figlie in tribuna («Voi la mia forza!», ricorderà poi con un post sui social, esaltando la “lapafamily”), per Lapadula è iniziata la consueta battaglia in campo, senza esclusione di colpi. E al 30' sulla solita palla vagante in area, spedita da una sponda di Nandez, Lapagol si è avventato con la fame di chi non segna da una vita. Una prima zampata, salvata da Poluzzi, ma il pallone, come calamitato, è tornato sul suo piede e, stavolta, Lapadula ha fatto centro. Gol numero 16 in 29 partite, tutti realizzati nell'area di rigore, il suo regno, il 41% delle reti del Cagliari, cui vanno ad aggiungersi 4 assist, come a dire che nel 51,3% delle marcature rossoblù c'è il suo marchio. Lapadula ha cercato il bis fino alla fine, sfruttando il lavoro fisico del giovane Prelec, che magari ancora non vede la porta, ma intanto spiana la strada al più esperto compagno. Che, a tempo perso, va a rincorrere anche gli avversari fin quasi al limite della sua area, esempio vivente di chi non si chiede cosa la sua squadra debba fare per lui, ma che cosa lui debba fare per la sua squadra. Quando l'arbitro Prontera ha fischiato la fine e decretato l'1-1, Lapadula è crollato a terra. Incredulo per una vittoria buttata via in modo surreale. Il tempo di rialzarsi e la testa è andata al Pisa, una delle undici formazioni cui il bomber ha già lasciato il segno. Lapagol non ha nessuna intenzione di fermarsi: sette gare di campionato, poi i playoff, suo territorio di caccia. Ci sono ancora tante retil da segnare e, soprattutto, una Serie A da riprendersi. Anche a 33 anni, non è mai troppo tardi.