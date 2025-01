Bomber a 41 anni «Segnare è bello» 

Selargius. I gol del bomber Fabio Argiolas per la salvezza del Selargius. Con 16 punti nelle ultime 8 giornate, compreso il pari di ieri sul campo dell’Atletico Cagliari, la squadra di Franco Giordano si è tirata fuori alla grande dalla zona bassa del girone A di Promozione dopo un inizio di campionato molto complicato. E a dare una mano a uscire dalle posizioni a rischio ci ha pensato anche l’attaccante classe ‘83, in particolare nello scontro diretto di domenica scorsa col Villamassargia: ha realizzato una tripletta, decisiva nella vittoria per 4-2. «Alla quota salvezza mancano ancora tantissimi punti ma abbiamo approcciato bene questa serie di partite ravvicinate e ora vedremo col Lanusei», fa notare la punta. Il Selargius infatti domenica ospiterà la capolista. «Sicuramente ci arriviamo un po’ più sereni e senza l’acqua alla gola, perché questi risultati ci hanno levato dalla zona calda».

A segno

Argiolas è tornato a Selargius nell’agosto 2023 dopo otto anni alla Ferrini, con cui ha segnato 101 gol. In granata aveva già giocato nel biennio 2007-2009 ottenendo una storica promozione in Serie D. Nella scorsa stagione ha realizzato 9 reti e ora è a 5, ma una tripletta gli mancava dal 22 ottobre 2017 quando con la Ferrini colpì tre volte il Monastir in una vittoria per 2-5. «Fare tre gol è sempre bello, soprattutto perché erano punti importanti per la salvezza del Selargius», le sue parole: «Poi sono le ultime cartucce prima di smettere, quindi fa piacere continuare a segnare. Questa è una squadra giovane, con tanti ragazzi che stanno crescendo tantissimo. Sono molto soddisfatto del loro rendimento, si applicano e rendono bene. In questo ci ha messo del suo l’allenatore Franco Giordano».

In chiusura

Al termine di questa stagione Argiolas appenderà le scarpette al chiodo a 42 anni (li compirà il 3 aprile) dopo una vita passata in campo, avendo debuttato nel 2001 all’Atletico Elmas e giocato anche fuori Sardegna (Civitanovese, Ancona e Montegranaro). «Di certo resterò nel mondo del calcio, devo ancora valutare se da dirigente o allenatore visto che ho il patentino Uefa B», anticipa. Ed è felice di non aver chiuso nell’ottobre 2022 dopo un grave infortunio in Ferrini-Li Punti: «È una grandissima vittoria aver potuto giocare altri due anni. Vorrei finire al meglio con la salvezza, in una società che mi ha dato tanto».